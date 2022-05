Paranoá recebe competição de lutas marciais neste sábado (28)

A capacidade de público no local é de 300 pessoas. Para entrar, é necessária a entrega de alimento não perecível

A primeira edição do Xtreme Federal Championship (XFC) vai ocorrer neste sábado (28) na Quadra Coberta do Paranoá, a partir das 19h.

Com realização do Instituto Inside Brasil, os embates serão transmitidos pelas redes sociais. O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Dez lutas fazem parte da programação, sendo seis na modalidade MMA (Artes Marciais Mistas) e quatro na de jiu-jitsu NoGi (sem quimono). Estas serão distribuídas nas categorias mosca, leve, galo, médio, pluma, meio-pesado e pesado.

“Dentro da nossa política pública de incentivar a participação de atletas em eventos esportivos em geral, se mostra necessário também fomentar iniciativas para que esses novos atletas possam competir, já que a competição é um passo necessário de um atleta de alto rendimento em sua trajetória profissional”, afirma a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

A capacidade de público no local é de 300 pessoas. Para entrar, é necessária a entrega de alimento não perecível – exclusivamente feijão, arroz ou massa. O termo de fomento, celebrado por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 85.649, contempla montagem de parte da estrutura e contratação da equipe.

“Nosso intuito é inserir jovens atletas dentro do ambiente esportivo competitivo, mas também, viabilizando a confraternização de praticantes de atividades físicas regulares, em especial na modalidade de jiu-jitsu, muay thai, judô, karatê, boxe e todas as outras artes marciais que compõem o MMA”, diz Sérgio Matsunaga, manager do Xtreme.

Programação

Card Xtreme: Card preliminar

20h

Luta de NoGi – faixa azul. Categoria Pluma: Eduardo Duarte x Mairon Geison

20h15

Luta de NoGi – faixa roxa. Categoria Pesado: Mateus Pereira x Caio Henrique

20h30

Categoria Médio até 84,35 kg: Michel Vieira x Flávio “Gigante”

20h50

Categoria Médio até 84,35 kg: Jonas Duarte x Willer Alves

21h10

Categoria Leve até 70,75 kg: Josivan Xavier x João Pedro

Card principal

21h35

Luta de Nogi – Faixa preta. Categoria Pluma: Mateus “Dentinho” x Rômulo Araújo

21h55

Luta de Nogi – Faixa preta. Categoria Meio-pesado: Luis Henrique x Adriano Matos

22h15

Categoria Galo até 61,65 kg: Gabriel Gomes x Anderson Xavier

22h35

Categoria Peso combinado até 65 kg: Rômulo “Fênix” x Wellington “Cachorro Louco”

22h55

Categoria Peso combinado até 83 kg: Lucas da Silva x Robson “Guerreiro”

*Com informações da Agência Brasília