Pesquisa sobre síndrome de Down ajudará a definir políticas públicas

Uma pesquisa sobre a ocorrência congênita de síndrome de Down, epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas no Distrito Federal, realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), vai ajudar no desenvolvimento de políticas públicas.

O estudo busca dimensionar as pessoas com síndromes na capital federal e identificar seus aspectos sociodemográficos, necessidades e barreiras de acesso a serviços públicos.

Realizado por meio de um questionário, fornecido no site da Codeplan, a pesquisa é importante porque, além de orientar o governo com dados evidentes, serve como fonte de informação e conhecimento da realidade destes brasilienses.

Para participar, a Codeplan convida pessoas com síndrome de Down, epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas moradoras do Distrito Federal ou seus responsáveis para a coleta de dados. A fase de recolhimento de informação está dividida em dois questionários, um para síndrome de Down e outro para epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas.

Vale lembrar que os questionários são sigilosos e podem ser preenchidos pelos responsáveis ou pela própria pessoa.

