Operação Sossego flagra 15 motos com escapamento irregular na Asa Norte

Quatro condutores com a CNH vencida foram autuados e outras 26 multas foram expedidas

Na noite da última quinta-feira (13), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizou mais uma edição da Operação Sossego. Desta vez, as operações ocorreram na EQN 108/308 e no Eixinho W, altura da SQN 107.

Durante as ações, os agentes flagraram 15 motocicletas com o escapamento irregular, três condutores inabilitados, quatro com a CNH vencida e foram lavradas 26 notificações por motivos diversos. Ao todo, dez veículos foram removidos para o depósito de Taguatinga.

Segundo o diretor da Dirpol, Clever de Farias Silva, houve um mapeamento prévio da região: “As ações foram planejadas para abordar o máximo de motocicletas em locais com reclamações de motociclistas que desrespeitam as normas de trânsito pelo excesso de ruídos e por transitarem em locais indevidos.”

Na operação, foi empregado um efetivo de 40 agentes de trânsito distribuídos em 15 viaturas. A ação contou com o apoio da aeronave do Detran, Sentinela 1, três guinchos e um viatura operacional da Polícia Militar.

Destaque da operação

Em um dos pontos, um motociclista fugiu da abordagem ao avistar a blitz. Foi acompanhado pelos agentes que conseguiram abordá-lo. Após inspecionar a motocicleta, foi encontrada uma porção de substância similar à maconha. O condutor foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal, e a motocicleta removida ao Depósito de Veículos Apreendidos 1.

Com informações da Agência Brasília