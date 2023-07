Missão busca trazer ao DF técnicas peruanas para a produção de mirtilos

Emater compõe missão da Rota da Fruticultura a província do interior do Peru

Termina nesta sexta-feira (14) a missão brasileira ao interior do Peru, pela Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF), para conhecer a produção de mirtilo e de outras frutas, entender o processo produtivo peruano, estabelecer contatos e aprimorar técnicas de produção. A visita técnica é uma iniciativa da Rota da Fruticultura e conta com a participação de técnicos da Emater-DF, além de representantes da Secretaria de Agricultura do DF, da Embrapa e da Codevasf. O Peru é o maior produtor mundial de mirtilo.

O ponto principal da missão foi visitar o campo de mirtilos do produtor Pablo Masuoka, na província de San Vicente de Cañete, que possui uma propriedade com 30 hectares irrigada 100% por gravidade, em meio às montanhas, e não há gasto com energia elétrica. A comitiva foi recepcionada por autoridades locais e visitou a Universidade Nacional de Cañete, onde conheceu a produção científica sobre controle biológico, melhoramento genético e produção de mudas de alta tecnologia. A universidade também presta assistência técnica aos produtores locais.

Além disso, o grupo conheceu uma agroindústria de processamento de mirtilos, abacate e maçã; tipos de manejos diferentes de variedades de uva e mirtilo que ainda não existem no Brasil; campos de produção de abacate, uva e mirtilo e viveiros de mudas dessas frutas.

A equipe da Emater-DF foi composta pelos extensionistas Revan Soares, Claudinei Vieira, Kleiton Aquiles e Adriana Nascimento, que representou a diretoria da empresa. “Todo o conhecimento que está sendo adquirido por todos durante a missão da Rota da Fruticultura ao Peru, certamente, será revertido em expertise para o trabalho de assistência técnica e extensão rural que desenvolvemos junto aos produtores, como para a própria rota das frutas construir novas relações comerciais e entrar no cenário mundial de frutas”, disse Adriana.

Rota da Fruticultura

A Rota da Fruticultura é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional em conjunto com órgãos parceiros, associações e entidades locais, com objetivo de elaborar estratégias para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para mercados internos e externos, gerar emprego e renda na região, promover o intercâmbio de experiências e tecnologias, diversificar e implantar novas culturas e fomentar e motivar novos agricultores na produção de frutas no DF e Entorno.

Durante a AgroBrasília 2023, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica com a Codevasf, formalizando a atuação da Emater-DF e da Seagri no trabalho que vem sendo realizado junto aos produtores rurais do DF visando aumentar a produção de frutas, como açaí e mirtilo no DF.

