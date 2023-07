Brasil ganha plataforma online que integra dados do ecossistema de pesquisa científica brasileiro

O lançamento é uma parceria do Ibict e o MCTI. Ecossistema de Informação da Pesquisa Científica Brasileira (BrCris) permite o acesso, visualização e análise de dados técnicos-científicos

O sistema de pesquisa brasileiro terá um grande avanço, tendo em vista o lançamento do Ecossistema de Informação da Pesquisa Científica Brasileira (BrCris), contemplando como público-alvo a comunidade acadêmica e gestores de CT&I. O novo sistema integra dados de agências de fomento, bancos de dados científicos e técnicos, repositórios institucionais, plataformas governamentais, infraestrutura de pesquisa e bancos de dados de teses e dissertações

O ecossistema da pesquisa envolve a presença de diversos atores que interagem entre si. A partir de agora, a comunidade científica brasileira poderá acessar o conjunto de informações e dados sobre a produção científica nacional que atualmente está disperso por diferentes fontes e plataformas.

O Ibict acaba de lançar o Ecossistema de Informação da Pesquisa Científica Brasileira (BrCris), plataforma online que integra vários sistemas de informação de suporte à atividade científica, análises e visualização de dados técnico-científicos do Brasil. Trata-se de um modelo único de organização da informação científica de todo o ecossistema de pesquisa nacional.

Por meio de uma única interface, o BrCris fornece dados e visualização de dados de pesquisadores, projetos, universidades, laboratórios, entidades governamentais e agências de fomento, além de resultados de pesquisas expressos em publicações científicas, artigos, teses, dissertações, livros, softwares e patentes. Além de buscar informações consolidadas e confiáveis, o usuário da plataforma poderá visualizar redes de colaboração, grupos de pesquisa e painéis de indicadores em ciência, tecnologia e inovação.

“O BrCris é uma grande contribuição para o mundo da Ciência, uma vez que reúne as diversas fontes de informação relacionadas com a pesquisa científica. Desta forma, gestores dos diversos setores da Ciência, assim como os próprios pesquisadores, terão ao seu dispor um sistema único de consulta baseado nos dados dos principais sistemas existentes. Trata-se de uma iniciativa inovadora que auxilia na promoção da transparência na gestão da pesquisa científica no Brasil e uma fonte que pode ser utilizada para a formulação de políticas públicas”, afirma Bianco Amaro,Coordenadora-Geral de Informação Científica e Técnica do Ibict.

Integração de múltiplos atores e análise de dados

A plataforma integra os bancos de dados que reúnem os diversos tipos de informações abertas sobre a produção científica brasileira, cruzando e filtrando os dados, possibilitando que o usuário os encontre de forma organizada. Assim a recuperação de uma informação é otimizada, evitando a busca em diferentes sites e instituições. Entre os sistemas que o BrCris se conecta estão a Plataforma Lattes (CNpq), Plataforma Sucupira (CAPES) – via Portal de Dados Abertos da CAPES, Oasisbr (Ibict), entre outros. Além disso, o sistema também é integrado a plataformas internacionais, como a rede LA Referencia, buscando pesquisas e pesquisadores brasileiros que estão trabalhando em parcerias internacionais.

A gestão de ciência e tecnologia é essencial para consolidar e ampliar a capacitação científica e tecnológica no país. Tendo como público-alvo a comunidade acadêmica e gestores de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), o BrCris apresenta ferramentas de geração de relatórios e análise de dados que possibilitam a avaliação de impacto de pesquisadores e seus projetos de pesquisa de uma maneira simples e intuitiva. Ao gerar insights a partir de dados, a plataforma irá facilitar os processos de gestão, produção e acesso à informação científica, além de aumentar a visibilidade da pesquisa científica nacional.

O nome BrCris deriva do Sistema de Informação de Pesquisa Corrente (acrônimo CRIS, de Current Research Information System). Sistemas do tipo CRIS visam agregar, em um único lugar, informações sobre todo o ecossistema do processo científico, com o intuito de fornecer relatórios e dados consolidados. São exemplos os sistemas internacionais OpenAIRE, OpenAlex,euroCRIS e a Florida Expert Network.

“Sistemas de informação como o BrCris são uma tendência internacional, pois podem ser aplicados em diversos contextos. Exemplos são a avaliação da ciência; a localização de especialistas; o mapeamento da distribuição dos investimentos em CT&I e seus desdobramentos em curto, médio e longo prazo”, avalia Washington Segundo, Coordenador Técnico da Área de Tratamento, Análise e Disseminação da Informação Científica no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia ( Ibict/ MCTI).

O Ibict desenvolve o BrCris desde 2014, quando se deu início a estudos a partir de padrões internacionais de estruturação da informação. O projeto contou com diversas etapas de pesquisa e implementação, tendo parcerias com outras instituições como o CNPq, CAPES, Finep, FAPDF e Fiocruz.

Para conhecer o BrCris, acesse: https://brcris.ibict.br/

Sobre o Ibict

Fundado em 1954, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O Ibict promove a competência, o desenvolvimento de recursos e a infraestrutura de informação em ciência e tecnologia para a produção, socialização e integração do conhecimento científico e tecnológico. Desde o início dos anos 2000, o Ibict tem trabalhado para construir as infraestruturas informacionais necessárias para promover o Acesso Aberto e a Ciência Aberta.

Como um importante órgão nacional de informação, o Ibict realiza projetos de destaque como o Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto (OasisBr), que permite a pesquisa simultânea em repositórios e bibliotecas digitais de teses e dissertações e em revistas científicas; a plataforma Pinakes, que possibilita uma busca única para os registros bibliográficos dos acervos das instituições de ensino e pesquisa; o Sistema Aberto de Observatórios para Visualização de Informações (VISÃO); o modelo de preservação digital Hipátia e o Canal Ciência, serviço pioneiro de divulgação científica.

Serviço: Brasil ganha plataforma online que integra dados do ecossistema de pesquisa científica brasileiro

