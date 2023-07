PMDF apreende grande quantidade de drogas e captura suspeitos no Guará

Além das drogas, os agentes também encontraram nas proximidades duas facas, 11 munições calibre 380 e R$ 50,00 em espécie

Na tarde desta sexta-feira (14), por volta das 1h25, a PMDF, realizou a captura de dois homens envolvidos em tráfico de drogas e posse ilegal de armas no Guará. Depois de uma denúncia referente a uma situação da Lei Maria da Penha e de comportamento suspeito dos moradores, os agentes foram acionados por meio de informações com base em informações do serviço de inteligência da PMDF.

Segundo informações dos agentes, ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram esconder as drogas e munições. Porém, os policiais conseguiram capturá-los e encontraram as substâncias e munições com um dos indivíduos, além de mais porções de drogas e munições no interior da residência.

Durante a ação os policiais ainda encontraram, três barras de aproximadamente 1 kg de maconha, 20 porções de cocaína, nove pedras grandes de crack, 25 porções de maconha prensadas, duas facas, 11 munições calibre 380 e R$50,00 em espécie.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos para a 4ª DP para tomada das medidas cabíveis.