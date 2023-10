Operação desmantela comércio ilegal de cabos de energia no DF

A operação resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de mais de 50 quilos de fios de cobre sem procedência comprovada e com suspeita de furto

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em uma ação conjunta com a Neoenergia Brasília, realizou na última terça-feira (03/10) a Operação Cooper Cable, visando combater o comércio ilegal de cabos de energia furtados em todo o Distrito Federal.

A Neoenergia Brasília, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, destacou a importância da ação para combater esse tipo de crime que impacta diretamente na operação da empresa. “Esse somatório de forças, com a participação da Polícia Civil e da Neoenergia, resultará em mais operações como essa e fará com que o impacto seja reduzido e haja a inibição da prática ilegal”, afirmou Antônio Carlos Queiroz, diretor-superintendente Técnico da Neoenergia Brasília.

O furto de cabos de energia não apenas interrompe o fornecimento de energia de forma inesperada, causando transtornos à sociedade, mas também representa um risco à vida, especialmente para pessoas que dependem de equipamentos vitais em casa ou em hospitais. As regiões mais afetadas pela prática criminosa são aquelas que possuem redes subterrâneas, como a Asa Norte, a Asa Sul, o Sudoeste e Águas Claras.

Os alvos da Operação Cooper Cable foram identificados por meio do centro de inteligência da PCDF. As duas pessoas presas foram indiciadas pelos crimes de furto e receptação, sujeitas a penas que variam de três a oito anos de reclusão pelo primeiro delito, e de um a quatro anos pelo segundo, de acordo com o Código Penal Brasileiro.