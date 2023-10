PMDF prende suspeito de matar cobrador de ônibus

O homem de 20 anos, autor do disparo fatal, foi localizado e detido no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (4), o suspeito do latrocínio que resultou na morte do cobrador de ônibus da Viação Pioneira, ocorrido na última segunda-feira (2).

Após receber informações cruciais da população local, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) se dirigiram ao conjunto 12 do Recanto das Emas, onde suspeitavam que um dos envolvidos no crime estaria escondido na residência de sua irmã. A operação, realizada por volta das 2 horas da madrugada, resultou na captura do indivíduo.

O suspeito foi imediatamente preso e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.