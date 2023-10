Condenação em segunda instância para acusados de colocar bomba no Aeroporto de Brasília

O veredicto, que inclui as condenações, foi divulgado nesta terça-feira, 3 de outubro

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) emitiu, em segunda instância, a sentença condenatória para os dois réus envolvidos na colocação de uma bomba na entrada do Aeroporto de Brasília em 24 de dezembro do ano passado.

George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues, que atualmente se encontram detidos, receberam penas de prisão em regime fechado. Além disso, a decisão determina que as armas registradas de George Washington, que possuía autorização como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), devem ser entregues à União.

Essa decisão representa uma modificação nas penas em comparação com o julgamento de primeira instância, realizado em maio deste ano. Tanto George Washington quanto Alan Diego foram chamados para prestar depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).