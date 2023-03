Operação desmantela associação criminosa em Ceilândia

Foram apreendidos um caderno de anotações referente à contabilidade do tráfico e até rádios comunicadores utilizados pelos traficantes

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na última sexta-feira (17), cinco homens e apreendeu um menor, integrantes de uma associação criminosa na região de Ceilândia. A Operação policial batizada de Pompéia cumpriu sete mandados de busca e apreensão no Setor O.

Segundo a 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), os alvos da operação estavam sendo investigados e monitorados há meses. Durante as buscas foram encontradas 250 gramas de maconha, 88 gramas de cocaína, cinco garrafas do entorpecente conhecido como “loló”, quatro simulacros de arma de fogo, munições, dinheiro em espécie, um caderno de anotações referente à contabilidade do tráfico e até rádios comunicadores utilizados pelos traficantes.

A operação teve como objetivo acabar com o comércio de drogas na QNO 19, e contou com as equipes de Operações Especiais e Operações Aéreas da PCDF. O nome “Pompéia” foi inspirado na erradicação da cidade Pompéia, pela erupção do vulcão Vesúvio, no ano de 79 d.C.

Os cinco presos irão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação. Já o menor, um adolescente de 16 anos, foi apreendido e vai responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.