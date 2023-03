Jovens são apreendidos após assalto em Santa Maria

Eles foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato infracional análogo a roubo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi comunicada de um assalto na Quadra 201 de Santa Maria, onde uma moto teria sido roubada a mão armada na manhã desta sexta-feira (17). Policiais militares do 26º Batalhão então começaram as buscas pela região.

Dois menores de idade foram encontrador próximo ao local do roubo portando um facão, uma faca e uma arma artesanal sem munição, que teriam sido usados para cometer os roubos. Com eles, também encontraram três celulares, uma carteira e a moto.

Eles foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foi registrado o ato infracional análogo a roubo. Policiais penais que estavam fazendo a escolta de um detido apoiaram os policiais militares na ocorrência após uma das vítimas pedir ajuda.