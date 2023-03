Homem é atropelado no Jardim Botânico; motorista fugiu

A vítima apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e foi transportada para o Hospital de Base (IHBB)

Um homem, de 28 anos, foi atropelado, na noite de ontem (16), no Jardim Botânico, próximo ao supermercado Dia a Dia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como M.S.F.O, ainda estava no chão.

A vítima apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e foi transportada para o Hospital de Base (IHBB).

Ainda de acordo com a corporação, o veículo que atropelou o homem fugiu do local.

O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do atropelamento.