Operação conjunta entre PRF, PCDF e PMDF apreende maconha, crack, ecstasy e skunk

Na manhã desta quarta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com as polícias Militar (PMDF) e Civil do Distrito Federal (PCDF), apreendeu na BR 040, em Luziânia, grande quantidade drogas que seguia para o DF.

As embalagens de maconha, crack, ecstasy e skunk (uma espécie de supermaconha), estavam nos bancos e porta-malas de um VW Gol alugado, com placas de MG, conduzido por um jovem de 19 anos, natural de Catalão.

Até o momento foram contabilizados cerca de 10 mil comprimidos de ecstasy, 2 kg de Skunk, 1 kg de crack e 65 kg de maconha em tabletes.

O jovem confessou que receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga. Ele também afirmou aos agentes que é estudante de direito e que estava transportando os entorpecentes para pagar uma dívida.

O veículo e o condutor foram encaminhados para a Coordenação de Repressão às Drogas da PCDF.

