Comunidade da Fercal II ganha mais conforto e segurança com nova escadaria

Região também é beneficiada com pavimentação em área próxima a uma escola rural, garantindo aos moradores mais infraestrutura e mobilidade

A Administração Regional da Fercal está empenhada em melhorar as condições de infraestrutura e mobilidade na cidade. Em setembro deste ano, foi investido um total de mais de R$ 268 mil em obras que estão em andamento, sendo R$ 91.917,11 na construção de uma escadaria e mais R$ 177.042,47 na pavimentação de área próxima a uma escola rural.

De acordo com o administrador regional da Fercal, Fernando Gustavo Lima, as intervenções beneficiam os 33 mil moradores da cidade e complementam outras ações executadas desde 2019. “São obras que trazem melhoria à porta do cidadão”, aponta ele.

A escadaria está sendo construída na comunidade Fercal II. “Tivemos a ideia de não fazer só a escada, mas também canalizar as águas pluviais para que não corra pela escada, causando estragos, e fazer a pavimentação em bloquetes da escada até a rodovia”, complementa o administrador regional.

Antes, os moradores usavam uma escada de pneus para se locomover entre uma rua e outra. A estrutura pioneira foi construída pelo motorista Adir Lemos, 58, há 11 anos, pouco depois de ele se mudar para a região.

“Era uma escada que nos atendia, mas não era boa o suficiente. Nas chuvas era bem difícil, porque a água trazia muita lama para os pneus; então, às vezes, tínhamos que levar um pano para limpar o calçado antes de entrar no ônibus, senão chegávamos enlameados ao serviço. Com a nova escada, esse problema não vai mais existir”, comenta Adir.

A manicure Marlene dos Santos, 31, mora na Fercal há dois anos. Com a nova escada, não terá mais dificuldade para ir de casa à igreja – antes desse serviço, ela precisava trocar os sapatos ao chegar ao destino final.

“Dava trabalho para subir porque, na época das chuvas, a água escorria para os pneus e sujava muito os pés. Era tanta lama que afundava nossos pés. E, no tempo seco, era muita poeira e sujeira para dentro de casa. Agora vai melhorar muito, será uma nova vida, praticamente”, afirma Marlene.

Também está em andamento na Fercal a pavimentação em bloquetes em frente à Escola Classe Ribeirão. Já foram concluídas a pavimentação em bloquetes das áreas próximas às escolas classe Córrego do Ouro, Catingueiro e Sonhem de Cima.

“São obras que vão trazer mais conforto aos alunos, aos professores”, afirma o administrador regional, que destaca outras melhorias executadas desde 2019 na cidade.

Entre elas, a implantação de energia elétrica em pontos que não tinham o recurso e a instalação de luminárias LED em quase toda a cidade, além da pavimentação em bloquete que ocorreu em pontos diversos. Foram atendidos trechos nas chácaras 10 e 13 da Rua do Mato, Quadra 18 do Engenho Velho, Quadra 17 do Alto Bela Vista e em toda a comunidade da Expansão.