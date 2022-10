Circuito Futebol Social 2022 leva lazer e diversão para jovens carentes no Distrito Federal

A quinta etapa reuniu 13 equipes de projetos sociais da região, no fim de semana, e foi realizada no Sesc Ceilândia

Diferentes atividades, lazer e diversão para os participantes e, também, para quem acompanhou as disputas. A Etapa Capital da República do Circuito Futebol Social 2022 movimentou o Sesc Ceilândia no fim de semana, em Ceilândia, no Distrito Federal. Além dos jogos, da disputa em si, com a presença de 13 equipes de projetos sociais da região – quatro no feminino e nove no masculino -, a competição teve oficina do Projeto Rexona Quebrando Barreiras e ações em parceira com o Sesc, proporcionando momentos especiais para quem esteve ali, jogando ou, simplesmente, assistindo.

O Circuito reúne jovens carentes, de 16 a 20 anos e, no Distrito Federal, chegou a sua quinta etapa no ano. No Feminino, o título ficou com o Projeto Meninos e Meninas Vila DVO. E, no masculino, quem comemorou foi a equipe do São Sebastião.

Em Ceilândia, participaram no feminino dois times do Meninos e Meninas, Luziânia e Capital. No masculino, Jardim Mangueiral, Fênix, G12, Luziânia, São Sebastião, Ura Areal, Clube Atlético Paranoá, Projeto Baiano e Projeto Madri.

A etapa disputada no Sesc teve Ações de Educação em Saúde, assim como brinquedos recreativos para quem estava acompanhando o Circuito e uma Unidade Móvel OdontoSesc.

“Mais uma vez o Circuito Futebol Social proporcionou momentos especiais ao longo da etapa, não apenas para os jovens, que disputaram os jogos, mas para todos que estiveram acompanhando o evento no Sesc”, afirma Guilherme Araujo, fundador da ONG Futebol Social.

Organizado pela ONG Futebol Social, o Circuito 2022 conta com oito etapas ao longo do ano, conectando jovens e comunidades carentes. Agora, segue para São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, para a sexta etapa da temporada.

Circuito em cinco estados e no Distrito Federal

O Circuito Futebol Social faz parte de um movimento pioneiro, promovido ano a ano pela ONG, que dá aos jovens carentes a chance de conhecer, por meio do esporte, outras realidades. A Rede Futebol Social conta com dez núcleos principais: São Paulo (São Paulo, Mongaguá, Sorocaba e Parelheiros), Pará (Ananindeua), Ceará (Barbalha), Maranhão (São Luís), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro e São Gonçalo) e Distrito Federal (Brasília). O Circuito Futebol Social 2022, com suas oito etapas, chega a cinco estados e ao Distrito Federal a partir dos 10 núcleos, envolvendo mais de 100 entidades e impactando diretamente cerca de 1.200 jovens e, indiretamente, ao menos 10 mil jovens.

Etapa Nacional em 2023

Os times participam em sua região de olho na vaga para a etapa nacional, a Copa Futebol Social, que será realizada em janeiro do ano que vem, em Mongaguá, litoral de São Paulo, com representantes das oito etapas do Circuito. A Copa Futebol Social definirá a seleção brasileira para o Campeonato Mundial de Futebol Social (Homeless World Cup), marcado também para 2023, em Nova York (EUA), com jogos no masculino e no feminino. O Brasil é tricampeão mundial no masculino (2010, 2013 e 2017) e campeão no feminino, em 2010.

Um pouco das regras

No futebol social, as medidas do campo são reduzidas: apenas 22 metros de comprimento e 16 de largura. O tamanho do gol é de 4 metros de largura por 1m30 de altura, com profundidade de aproximadamente 1 metro. E a área de gol: meio círculo com 4 metros de raio. São dois tempos de sete minutos, com intervalo de um minuto. Em cada equipe, três jogadores na linha e um no gol. Os goleiros não podem sair da área, marcar gols, ou fazer cera. Os jogadores de linha também estão proibidos de invadir a área dos goleiros, sob a pena de um pênalti para o time adversário.

O Fair Play (jogo limpo) é incentivado nos torneios. Para os jogadores que não atuarem nesse espírito do Fair Play, há penalidades: cartão azul (dois minutos fora do jogo) ou vermelho (expulsão do jogo) e, em último caso, exclusão do torneio. A equipe vencedora recebe 3 pontos. A equipe perdedora zero. Se um jogo terminar em empate, ele é decidido por uma disputa de pênaltis intercalada (morte súbita), onde a equipe vencedora recebe 2 pontos e, a equipe perdedora, 1 ponto.

“Futebol Social: ganhar é virar o jogo!”

Participam da ONG Futebol Social jovens de 16 a 20 anos, que vivem em situação precária de moradia (ou sem moradia), sob risco social e sem condições plenas de desenvolvimento, ligados a projetos sociais e/ou movimentos comunitários que fazem parte de Rede Futebol Social. Hoje são mais de 100 projetos parceiros. “Futebol Social: ganhar é virar o jogo!” é o lema da ONG.

O Circuito Futebol Social 2022 é uma realização da ONG Futebol Social, com patrocínio da Sul América e CSN. A Copa Futebol Social tem patrocínio do Nubank.

Calendário 2022

Circuito Futebol Social

Sorocaba/SP – Interior SP – 24, 25 e 26 de junho

Parelheiros – Índios Guarani – 9 de julho (etapa extra)

Ananindeua/PA – Grande Belém – 22, 23 e 24 de julho

Barbalha/CE – Cariri Cearense – 12, 13 e 14 de agosto

São Luís/MA – Grande São Luís – 9, 10 e 11 de setembro

Ceilândia/DF – Capital da República – 21 e 22 outubro

São Gonçalo/RJ – Grande Rio – 4, 5 e 6 de novembro

São Paulo/SP – Grande SP – 9, 10 e 11 de dezembro

Mongaguá/SP – Baixada Santista – 13, 14 e 15 de janeiro de 2023

Copa Futebol Social

Mongaguá/SP – Baixada Santista – 20, 21 e 22 de janeiro de 2023

Sobre a Ong Futebol Social

Com patrocínio de Sul América, Nubank, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e Projeto Rexona Quebrando Barreiras, o Futebol Social promove um movimento pioneiro que conecta jovens e comunidades carentes de todo o País, tendo como objetivo principal integrar, motivar e fortalecer seus participantes. Fazem parte da rede diversos projetos sociais e movimentos comunitários atuantes em periferias, favelas, entre outros grupos e regiões socialmente excluídos. Desde 2004, o projeto já atendeu a mais de 20 mil jovens e participou de mais de 20 eventos internacionais, incluindo a Copa do Mundo de Futebol Social (Homeless World Cup).

Mais informações sobre o Futebol Social:

Site: http://www.futebolsocial.org.br/

Facebook: https://www.facebook.com/fsbrasil

Twitter: https://twitter.com/futebolsocial

Instagram: https://instagram.com/futebol.social

Youtube: https://youtube.com/futebolsocial

Vimeo: https://vimeo.com/futebolsocial