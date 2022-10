Escola de Eletricistas terá vagas para mulheres atendidas pelo governo

Acordo firmado entre Secretaria da Mulher e Neoenergia Brasília amplia participação do público feminino no curso

O público atendido pela Secretaria da Mulher (SMDF) terá 100 vagas reservadas na Escola de Eletricistas da Neoenergia Brasília. Nesta terça-feira (25), a distribuidora e a pasta assinaram um Acordo de Cooperação Técnica para ampliar a participação feminina no processo seletivo do curso e a integração da empresa na Rede Sou Mais Mulher.

A SMDF se comprometeu a ministrar palestras presenciais ou virtuais para as turmas da instituição de ensino sobre o combate a todos os tipos de violência de gênero e a promoção dos direitos das mulheres.

“É uma grande oportunidade para o Distrito Federal”, disse a secretária da Mulher, Vandercy Camargos. “São cursos de capacitação que dão a perspectiva da geração de emprego e mudança de vida. Em qualquer profissão a mulher consegue se desenvolver, basta ter a oportunidade.”

O diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Candian, avalia que a parceria, como a própria Escola de Eletricistas, contribui positivamente para a equidade de gênero e a economia local. “Não tínhamos mulheres eletricistas no DF, e, desde a criação da escola e a primeira formatura, formamos 56 eletricistas, sendo que 49 foram contratadas pelo grupo e hoje fazem parte do nosso time. E isso vai ao encontro da criação de oportunidades de emprego e renda”.

Pioneirismo

No mesmo dia em que o acordo entre os dois órgãos foi assinado, a distribuidora inaugurou uma unidade da Escola de Eletricistas no Gama e deu início à primeira turma exclusiva para mulheres. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) também participa da ação, com reforço nas aulas.

“Essa parceria fortalece o processo de expansão da atuação feminina em ambientes majoritariamente masculinos”, resume o diretor regional do Senai, Marco Secco. O gestor lembra que esta é a sexta turma do curso. “E todas tiveram forte participação feminina”, ressalta. A expectativa é formar mais de 230 eletricistas até 2023 em nove turmas exclusivas para o público feminino ou mistas, com no mínimo 35% de participantes mulheres. As formandas poderão integrar o time de trabalhadores da empresa, bem como encontrar oportunidades em outras instituições no mercado.

Aluna da nova turma – composta por 21 mulheres -, Marina Azevedo, 32 anos, se disse animada em começar uma nova capacitação. Desempregada há quase três anos, ela sente que terá mais vontade em participar das aulas em uma turma formada totalmente por mulheres.

Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

“Dá mais energia, mais gás para chegar até o final, ser contratada e mostrar que mulheres podem sim trabalhar nesse mercado”, afirmou ela, que está desempregada há três anos. “Hoje vemos muito mais homens eletricistas, e há um preconceito em chamar mulheres; então, vai ser ótimo quebrar esse tabu e mostrar que somos sim capazes.”

Colega de Marina na nova empreitada, a estudante de arquitetura e urbanismo Daiana Silva, 23 anos, contou que sempre teve interesse pelo ramo elétrico. “Assim que soube do curso, me inscrevi, e ainda bem que passei”, disse. “Estou muito feliz em aprender mais sobre a área, porque espero trabalhar com isso no futuro”.

Escola de Eletricistas

Para participar da capacitação, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo da categoria B. O curso é dividido em atividades teóricas e práticas sobre os principais pontos relacionados a redes de distribuição de energia elétrica.

As mulheres atendidas pela Secretaria da Mulher serão inseridas nas novas turmas, exclusivas ou mistas. O calendário de inscrições será divulgado em breve neste site.

Com informações da Agência Brasília