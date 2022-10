Operação combate grilagem de terras no Morro da Capelinha

A área estava com cerca 248 barracos, os quais foram removidos pelos órgãos de fiscalização. Ao todo, nove pessoas foram presas

Policiais da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), em uma operação conjunta com órgãos de fiscalização do Governo do Distrito Federal (GDF), realizaram ações de combate à grilagem às margens do Morro da Capelinha, em Planaltina, nesta quarta-feira (5).

A ação com o objetivo de coibir o parcelamento irregular de solo e crimes ambientais que estavam ocorrendo às margens do Morro da Capelinha, foi realizada na rodovia DF 230, altura do KM 09. E resultou na prisão em flagrante de nove pessoas foram presas e apreensão de um trator.

A respectiva área estava com cerca 248 barracos, os quais foram removidos pelos órgãos de fiscalização e os envolvidos autuados em flagrante, sem direito à fiança e colocados à disposição do Poder Judiciário.

Operação Nova Canaã combate a grilagem de terras às margens do Morro da Capelinha em Planaltina.

A operação foi denominada Nova Canaã e contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE), Divisão de Operações Ambientais (DOA) e Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil do Distrito Federal. Além da participação da Secretaria DF Legal e do IBRAM.