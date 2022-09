Onze pessoas ficam feridas em ônibus que tombou no Eixo Monumental

Duas faixas da rodovia foram interditadas durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da polícia militar

Onze pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar nesta sexta-feira (16). O acidente foi no início do Eixo Monumental, próximo a antiga Rodoferroviária. As vítimas apresentavam ferimentos, pequenos cortes, edemas e dores no peito e pelo corpo. Todos estavam conscientes e estáveis. Onze, dos vinte e cinco passageiros, foram atendidos e transportados aos Hospitais de Base, Hospital Regional da Asa Norte e Hospital Regional do Paranoá.

O ônibus era conduzido pelo senhor M.J.B.F, de 32 anos, que não se feriu. Ele contou ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que tentava fazer uma curva quando um dos pneus, o traseiro, perdeu a bandagem, causando o capotamento ao bater no meio fio.

Duas faixas da rodovia foram interditadas durante o atendimento. O local ficou aos cuidados da polícia militar. O CBMDF atendeu a ocorrência às 12h com sete viaturas e vinte e nove militares.