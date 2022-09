DF deve reforçar sistema de fumacê contra a dengue

Segundo a pasta, desde o início do ano, foram notificados 73.842 casos suspeitos de dengue na capital, um aumento de 407%

Com o período chuvoso cada vez mais próximo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal vai reforçar os serviços de fumacê contra a dengue.

Segundo a pasta, desde o início do ano, foram notificados 73.842 casos suspeitos de dengue na capital. O número de casos suspeitos é 407% maior que o registrado em 2021, quando foram registrados 12.327 casos prováveis da doença.

Ao todo, serão comprados 8 mil litros do produto, em uma compra de cerca de R$ 4 milhões. O uso do inseticida é recomendado para a eliminação do mosquito Aedes Aegypti em sua fase já adulta, que transmitem a Dengue, Zika e Chikungunya.

Durante o período de seca, os números de casos estão em baixa por semana, se mantendo em 300. Já nos meses de pico, entre abril e maio, eram notificados quase 3 mil casos por semana.