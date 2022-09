Ibaneis vai investir R$ 500 mi na construção de três novos hospitais

Candidato à reeleição pelo MDB projeta o valor para tirar do papel as novas unidades no Recanto das Emas, São Sebastião e no Guará

O governador do Distrito Federal e candidato à reeleição Ibaneis Rocha prometeu, nesta sexta-feira (16), que irá investir R$ 500 milhões na construção de três novos hospitais. A afirmação foi feita em sabatina promovida pela rádio CBN, Valor Econômico e O Globo.

Os novos hospitais devem ficar no Recanto das Emas, São Sebastião e Guará.“A questão dos hospitais nós estamos avançando com os projetos. Eles custarão em torno de R$ 500 milhões, os três hospitais. Temos todo um cronograma para entregar essas unidades à população, um no Recanto das Emas, um em São Sebastião e um no Guará”, detalhou o governador Ibaneis Rocha.

Ainda durante a entrevista, Ibaneis relembrou as unidades de saúde entregues durante seu governo. Em quatro anos, foram entregues dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), ampliou os hospitais regionais de Samambaia e Ceilândia com unidades modulares e construiu o Hospital do Sol, também em Ceilândia. O emedebista também iniciou a construção do Hospital do Câncer Jofran Frejat, aguardado há muitos anos.

“Começamos a ampliação do Hospital de Planaltina e do Hospital de Brazlândia. Desses novos hospitais, um será construído pelo Iges-DF e dois pela rede pública. Estamos avançando com os projetos”, acrescentou

Ibaneis também defendeu os servidores da saúde pública e disse que se não fosse o Iges-DF a contratação de leitos e profissionais no combate à covid-19 poderia ter sido prejudicada.