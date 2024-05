“Nunca vi nada igual na minha vida”, relata Pedro Scooby sobre a tragédia no Rio Grande do Sul

Minha gente, o Pedro Scooby marcou presença na primeira parte do Domingão com Huck neste domingo (12). O surfista ajudou bastante nos resgates das vítimas no Rio Grande do Sul, abriu seu coração ao fazer um forte desabafo ao vivo.

“Eu nunca vi nada igual na minha vida. Nunca vi nada igual. Eu nunca vou conseguir, nem com imagem, nem contando para as pessoas, explicar exatamente o que eu vi lá. É inexplicável, é inacreditável”, lamentou ele.

O ex-BBB contou como fizeram para as resgate de crianças. “Dentro de todo aquele terror, nossa equipe sempre tentou resgatar as crianças de uma forma lúdica. Isso foi muito maneiro porque tentávamos não passar o terror de um resgate, e sim como passeios de jet ski. Dizíamos que os levaríamos a lugares maneiros e mais seguros”, contou.

Segundo o último balanço da Defesa Civil, o estado contabiliza 143 mortos, 806 feridos e 131 desaparecidos. Ao todo, 1.115.704 pessoas foram afetadas, sendo que 537.380 estão desalojadas e 81.170 foram para abrigos.