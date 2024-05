“Eu vou morrer?”, disse Susana Vieira sobre seu diagnóstico de câncer

Gente, como eu mencionei anteriormente, a atriz Susana Vieira foi a convidada especial do Conversa com Bial nesta quinta-feira (9) e na sexta-feira (10), quando o programa de Pedro Bial dedicou duas edições a um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira.

Durante o papo, a veterana pode rever sua trajetória, falou dos 54 anos de parceria com a TV Globo – ela assinou recentemente um contrato vitalício -, e comentou o lançamento de sua biografia, Senhora do Meu Destino, escrita com Mauro Alencar, e abriu o coração sobre seu diagnóstico de câncer.

“Tive preocupação com o cabelo quando eu soube que estava com câncer… Primeiro eu perguntei: ‘Mas eu vou morrer?’ e a segunda pergunta foi: ‘Eu vou ficar careca?’. Acho que toda mulher tem essa vaidade”, conta a artista.

“Eu não perdi o humor, não perdi a vontade de viver. Comecei a querer fazer todas as loucuras do mundo. Tipo, ver um anúncio na televisão ‘primeira classe de uma linha aérea que vai pros Emirados Árabes e tem chuveiro’ e eu falei ‘Eu vou nesse’. Fui para vários lugares de turismo e eu não morri”, declara.