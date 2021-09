OAB/DF correaliza com ADEMI/DF o III Seminário de Direito Imobiliário

Explorando o tema “Mercado Imobiliário: segurança jurídica e inovação para crescer no Distrito Federal”, estarão presentes diversos nomes

Quem atua e se interessa pelo Direito Imobiliário tem uma excelente oportunidade de se atualizar no assunto. A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil correaliza com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (ADEMI DF), no dia 23 de setembro, a partir das 14h, o III Seminário de Direito Imobiliário.

Explorando o tema “Mercado Imobiliário: segurança jurídica e inovação para crescer no Distrito Federal”, estarão presentes diversos nomes de relevância do âmbito do poder judiciário e da advocacia, como Rodrigo Badaró, conselheiro federal e Almiro Júnior, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direito Condominial e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário.

A realização do evento está programada para acontecer das 14h às 20h do dia 23 de setembro em formato híbrido, presencialmente no prédio-sede da OAB/DF e por transmissão ao vivo pela internet. Para garantir sua inscrição, acesse o site do evento: aqui.

O presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Júnior, convida todos para participarem do Seminário. “Convido a advocacia do DF e o público, em geral, para participar do III Seminário de Direito Imobiliário da ADEMI DF, em parceria com a OAB/DF. Vamos discutir o Direito Imobiliário com assuntos da mais alta importância e que afetam a população.”

Eduardo Aroeira Almeida, presidente da ADEMI-DF, comentou sobre a importância que o debate terá não apenas para o empresário, mas também para compradores e usuários de imóveis, e prometeu tratar de assuntos de grande relevância para o mercado imobiliário. “Ter a OAB/DF como parceira não apenas nos honra, mas fortalece nossos objetivos de esclarecer temas importantes”, diz.

A ADEMI-DF é a entidade do setor imobiliário no Distrito Federal e representa os mais importantes players desse segmento. Fundada há 38 anos, é formada por incorporadoras, construtoras, imobiliárias, escritórios de arquitetura entre outros – um grupo que reúne 50 empresas com atuação formal e sólida no DF, o que lhe confere alta representatividade e credibilidade na condução da agenda institucional do setor.

O evento conta com apoio institucional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (SINDUSCON-DF); da Associação Brasiliense de Construtores (ASBRACO) e do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE DF), além de patrocínio do Banco de Brasília (BRB) e apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF).