Detran-DF assina contrato para uso de pardais

Acordo firmado é de R$ 17,2 milhões, válido por 30 meses

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) assinou nesta quarta-feira (8) contrato com uma empresa para uso de pardais na capital. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF).

A empresa contratada é a Eliseu Kopp & Cia LTDA. O contrato firmado entre os órgãos é de R$ 17,2 milhões (R$ 17.216.320,80), válido dois anos e meio, podendo ser prorrogado.

Câmeras de vigilância

Há cerca de duas semanas, a Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga a União a instalar câmeras de videovigilância nas praças de pedágio das rodovias federais e nas vias públicas que possuem equipamentos eletrônicos de controle de velocidade, como os “pardais”.

O objetivo é permitir o uso das câmeras para identificação, em tempo real, de veículos roubados ou com medida judicial de busca e apreensão. O equipamento também poderá ser usado em outras situações, como em crime de sequestro, contrabando e tráfico de drogas.

Pelo texto aprovado, os sistemas de câmeras de videovigilância de todo o País devem ser interligados entre si e à rede do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com acesso irrestrito das informações aos órgãos policiais e de trânsito. Com Agência Câmara