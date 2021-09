PCDF divulga imagem de autor de roubo no Lago Sul

O autor, portando uma faca, exigiu que a caixa do estabelecimento entregasse o dinheiro e o celular da farmácia

Nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil do DF divulgou a imagem do autor de um assalto a uma drogaria na QL 26 do Lago Sul. O crime ocorreu no dia 24 de agosto.

O autor, portando uma faca, exigiu que a caixa do estabelecimento entregasse o dinheiro e o celular da farmácia. O estabelecimento não possui câmeras de segurança, mas os policiais recuperaram imagens de um comércio próximo.

O autor foi visto momentos antes de assaltar a drogaria. O delegado responsável pela investigação solicita a divulgação destas imagens para que a população auxilie com informações sobre o paradeiro do homem.

Foto: divulgação/PCDF

Além do Disque-Denúncia (197, ligação gratuita), a PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial da corporação, o www.pcdf.df.gov.br.

Ajude a polícia a prender criminosos, denuncie. Sigilo absoluto: o crime aparece, você não

Com informações da PCDF