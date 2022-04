Caminhão perde controle no viaduto de Planaltina e causa acidente na BR 020

O caminhão saiu do Riacho Fundo e seguia para Formosa. O motivo da perda de controle do veículo ainda não foi identificado

Na manhã desta quinta-feira, 7, um caminhão que seguia sentido Formosa perdeu o controle e passou por cima do viaduto. O veículo, do tipo baú, caiu entre as duas pontes do viaduto, atravessou as pistas que ficam embaixo para quem chega e sai de Planaltina e bateu em um barranco.

As vítimas, o motorista e passageiro, foram levadas para o Hospital Regional de Planaltina conscientes e estáveis. Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou para o resgate, as vítimas já tinham deixado, por conta própria.

O caminhão transportava frutas e legumes, saiu do Riacho Fundo e seguia para Formosa. O motivo da perda de controle do veículo ainda não foi identificado.