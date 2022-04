Caminhão cai de viaduto em BR 020

Nessa quinta-feira, 7, Brasília amanheceu com um grande número de ocorrências de acidentes no transito da cidade

Por Mariana Haun

[email protected]

No km 4 da BR 070, por volta das 10h27, os bombeiros realizaram um atendimento de colisão seguido de capotamento deixando 4 vítimas. Todas as vítimas foram atendidas e encaminhas ao hospital.

No km 24 da BR 020, em viaduto na entrada de Planaltina, houve uma acidente do tipo saída de pista, quando o veículo sai da pista sem ter contato com nenhum outro, com um caminhão deixando um ferido em estado grave.

O caminhão esta na BR e caiu do viadutos. A equipe da Polícia Rodoviária Federal se encontra no local do acidente.