Polícia Civil do DF realiza prisão em flagrante de traficante no Vicente Pires

Nessa quarta-feira, a PCDF, efetuou a prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de drogas da região de Ceilândia

Por Mariana Haun

[email protected]

Na tarde dessa quarta-feira, 6, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19a DP, efetuou a prisão em flagrante de um dos maiores fornecedores de drogas da região de Ceilândia, conhecido como Tico, 36 anos. O traficante era fornecedor principalmente de cocaína e skunk.

Após uma semana de monitoramento e trabalho de inteligência realizados pela equipe, os agentes descobriram que o investigado residia em um apartamento em Taguatinga, mas mantinha um esconderijo para guardar as drogas que vendia em outro apartamento localizado em Vicente Pires.

Nas diligências, os investigadores flagraram o traficante quando saia do condomínio onde guardava as drogas. Durante buscas no apartamento em Vicente Pires foram encontradas 3 kg de cocaína do tipo escama de peixe, 1 kg de skunk, 14 comprimidos de Roupinol e material para embalar as drogas.

Já no apartamento em Taguatinga, foram apreendidas porções de drogas e R$ 3 mil, em espécie.

“Estima-se que a ação policial causou um prejuízo de R$ 100 mil ao esquema liderado pelo traficante preso”, destaca o delegado-adjunto da 19a DP, Thiago Peralva.

O investigado, que possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.