Nota Legal terá mais de 900 mil participantes no sorteio do Natal

O segundo sorteio do Nota Legal de 2021 terá mais de 900 mil consumidores, isso contabiliza um aumento de 9,6% no número de participantes em relação ao sorteio anterior. 12.600 prêmios que vão de R$ 100 a R$ 500 mil serão distribuídos pelo programa na véspera do Natal. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Economia em edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (15).

A Secretaria de Economia registrou um aumento de 16% na emissão de bilhetes, que são as notas identificadas com CPF pelos participantes cadastrados para o sorteio. Para esta edição, foram gerados 48 milhões de bilhetes – 7 milhões a mais do que no primeiro sorteio de 2021. Os dados revelam uma média de 53 bilhetes emitidos por consumidor. Participam desta edição as notas fiscais geradas entre 1º de novembro de 2020 e 30 de abril de 2021.

Os estabelecimentos que mais geraram bilhetes para o sorteio foram supermercados, farmácias/drogarias e restaurantes.

No total, 1.390.572 contribuintes estão cadastrados no programa Nota Legal, mas 253 mil não poderão participar deste sorteio por possuírem débitos em aberto com a Receita do DF. Outros 23 mil consumidores regularizaram os débitos no mês de setembro e estão habilitados a concorrer ao prêmio.

Após o sorteio, a Secretaria de Economia envia e-mail para os contribuintes sorteados. É importante manter os dados cadastrados no Programa Nota Legal sempre atualizados. Basta acessar o site: www.notalegal.df.gov.br.

Distribuição dos prêmios

12.600 prêmios, no valor total de R$ 3 milhões

1 prêmio de R$ 500.000,00;

2 prêmios de R$ 200.000,00;

3 prêmios de R$ 100.000,00;

4 prêmios de R$ 50.000,00;

10 prêmios de R$ 10.000,00;

30 prêmios de R$ 5.000,00;

50 prêmios de R$ 1.000,00;

500 prêmios de R$ 200,00;

12.000 prêmios de R$ 100,00.



