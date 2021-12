Projeto Cesta Verde beneficia 15 mil famílias pelo DF

As cestas são distribuídas por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – Papa-DF

O projeto Cesta verde começou a ser posto em prática no último dia 8 de dezembro, em cidades diversas do Distrito Federal, desde então, mais de 15 mil famílias terão um natal com mais alimentos na mesa para a população este ano. O deputado distrital Chico Vigilante (PT) destinou R$ 300 mil em emendas orçamentárias para o fomento à comercialização de produtos da agricultura familiar e promoção da segurança alimentar e nutricional para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Com 13 kg cada cesta, o conteúdo conta com produtos diversos que saem do Banco de Alimentos da Centrais de Abastecimento (Ceasa) – encarregado de fazê-las chegar às instituições de assistência social cadastradas. São quase 164 mil quilos de alimentos distribuídos para 203 entidades de mais de 20 regiões administrativas (RAs).

As cestas são distribuídas por meio do Programa de Aquisição da Produção da Agricultura – Papa-DF que recebeu, além dos R$ 300 mil de recursos de Vigilante, também destinações de outros parlamentares.

A iniciativa ajuda a dois públicos distintos: as famílias que precisam desses alimentos e os agricultores familiares. O programa promove tanto a inclusão econômica e social desses agricultores, por meio da geração de renda, como por outro lado, garante o acesso a alimentação de qualidade às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. É mais uma ação do deputado, que sempre atuou junto ao estímulo e incremento da agricultura familiar do DF.