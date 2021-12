Neste fim de ano, há 306 vagas de empregos

Para trabalhar como costureira é necessário apenas o ensino fundamental completo, com salário de R$ 1.100, mais benefícios

Ainda existe lugar no mercado de trabalho em 2021 para quem busca um espaço. Nesta terça-feira (21), as agências dos trabalhadores oferecem 306 vagas. Duas profissões oferecem 54 postos de trabalhos abertos, são elas: eletricista de instalações (24) e costureira de reparação de roupas (30). Para trabalhar como costureira é necessário apenas o ensino fundamental completo, com salário de R$ 1.100, mais benefícios. Já para eletricista, não há exigências. Ao fim do mês, o contratado receberá o valor de R$ 1.545 mais benefícios.

Também tem vagas para açougueiro (20), com remuneração de R$ 1.300, mais benefícios, e não é necessário ter experiência ou ensino médico completo. Com a mesma quantidade de oportunidades e requisitos de salário e experiência, é possível atuar como comprador, neste caso, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A única condição é o ensino médio completo.

Com a alta da construção civil, algumas profissões relacionadas têm demandas de profissionais, como é o caso de pintor de obras (14). A remuneração é de R $1.800, mais benefícios. Os interessados não precisam ter experiência ou escolaridade. Outra possibilidade é de servente de obras (12), o valor pago pode variar entre R$ 1.200 e R$1.221, conforme o empregador, mais os benefícios.

Para conferir as especificações ou quem tiver interesse de concorrer a qualquer uma das vagas pode ir a uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que, mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, os interessados podem deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações de Rosi Araújo/Agência Brasília