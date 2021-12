Neoenergia promove melhorias em seus regiões administrativas nesta terça (21)

A Neoenergia Brasília está modernizando a rede elétrica do Distrito Federal para melhorar o fornecimento de energia à população

Equipes instalarão novos equipamentos e executarão serviços de ampliação da rede e podas de árvores em localidades do Riacho Fundo II, Planaltina, Ceilândia, São Sebastião, Vicente Pires e Brazlândia. Endereços atendidos terão o fornecimento de energia pontualmente suspenso para execução dos trabalhos

A Neoenergia Brasília está modernizando a rede elétrica do Distrito Federal para melhorar o fornecimento de energia à população. Nesta terça-feira (21), as equipes da empresa estarão presentes em seis regiões administrativas – Riacho Fundo II, Planaltina, Ceilândia, São Sebastião, Vicente Pires e Brazlândia – instalando novos equipamentos, executando obras de ampliação da rede e realizando podas preventivas de árvores. Para que o trabalho possa ser executado de forma segura, a empresa precisará interromper o fornecimento de energia temporariamente nos endereços onde as equipes atuarão.

No Riacho Fundo II, a Neoenergia substituirá uma rede antiga por novas instalações nas QN 7C, QN 7D, QN 7E, QN 7F e no conjunto 1 da QN 10. O trabalho será executado entre 9h e 16h30. Em Ceilândia, a ação também é de modernização. A empresa trocará cabos antigos por novos na EQNP 13/17 e nos conjuntos G, K e L da QNP 17, das 9h às 13h30.

Além de substituir redes, a empresa instalará novos transformadores em Planaltina e em Vicente Pires. Em Planaltina, o serviço acontece na rede que abastece as quadras 2, 3, 6, de 10 a 12 e 15 do Arapoanga. Já em Vicente Pires, o trabalho envolverá a chácara 286 da Colônia Agrícola Vicente Pires, das 9h às 13h. Ainda em Vicente Pires, haverá uma manutenção corretiva com retirada de poste, das 9h às 13h, com impactos na chácara 147 da Colônia Agrícola Samambaia.

Em São Sebastião, o serviço previsto também envolve postes. A Neoenergia está ampliando a rede das regiões do Morro da Cruz e do Setor Habitacional Crixá. O trabalho será executado das 9h às 16h30 e impactará todo o Setor Habitacional Crixá. No Morro da Cruz, a suspensão ocorre nas chácaras 1, 2, de 7 a 14, 16, de 18 a 29, 31, 32, 34, de 36 a 51, de 53 a 56, de 58 a 62, 65, 66, 69, 70, 72, 93 da Fazenda Santa Maria.

As ações da Neoenergia incluem ainda poda de árvores para evitar interferências da rede, especialmente durante chuvas e ventanias. Nesta terça-feira, as podas estarão concentradas em Brazlândia, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão: na chácara 334, da gleba 3, de 9h a 12h; na chácara 340, das 11h às 12h; e nas chácaras de 210 a 213, de 215 a 217 e de 219 a 227, da gleba 2, das 13h às 16h30.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população.

TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RIACHO FUNDO 2

Horário: 09h às 16h30

Local: QN 10 Conjunto 01, QN 07C, QN 07D, QN 07E, QN 07F.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

PLANALTINA

Horário: 09h às 13h30

Local: Arapoanga: Quadras 02, 03, 06, de 10 a 12, 15.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de transformador.

CEILÂNDIA

Horário: 09h00 às 13h30

Local: EQNP 13/17;

Local: QNP 17: Conjuntos G, K e L.

Serviço: Obra de modernização e melhoria na rede elétrica com substituição de cabos.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 16h30

Local: Morro da Cruz: Chácaras 01, 02, de 07 a 14, 16, de 18 a 29, 31, 32, 34, de 36 a 51, de 53 a 56, de 58 a 62, 65, 66, 69, 70, 72, 93, Fazenda Santa Maria;

Local: Setor Habitacional Crixá (total).

Serviço: Obra de ampliação e melhoria na rede elétrica com implantação de poste.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VICENTE PIRES

Horário: 09h às 13h

Local: Colônia Agrícola Samambaia: Chácara 147.

Serviço: Manutenção corretiva com retirada de postes.

VICENTE PIRES

Horário: 10h às 13h

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácara 286.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de transformador.

BRAZLÂNDIA

Horário: 09h às 12h

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 03: Chácara 334.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

BRAZLÂNDIA

Horário: 11h às 12h

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 03: Chácara 340.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BRAZLÂNDIA

Horário: 13h às 16h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 02: Chácaras de 210 a 213, de 215 a 217, de 219 a 227.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA

Ao perceber qualquer irregularidade na rede elétrica, ligue para a central de teleatendimento 116 da Neoenergia Brasília.