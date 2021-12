O que é bom a gente repete até virar tradição

O Natal Solidário da Finatec já está na sua terceira edição e a cada ano as doações aumentam

Em 2018, na sua primeira edição, os colaboradores se uniram em prol de montar uma árvore de natal com latas de leite em pó, doando, ao fim da ação, para a instituição Santos Inocentes que defende “a vida desde a concepção até o seu término natural e atuação por meio da conscientização sobre o valor de cada vida humana”.

Ano passado os colaboradores foram divididos em duas equipes para arrecadar diversos tipos de itens como roupas e calçados de adultos, roupas e calçados infantis, brinquedos, utensílios domésticos, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, doando mais uma vez para a Santos Inocentes. Foram arrecadados 3.072 itens. A entrega foi realizada em janeiro deste ano.

Em 2021, as equipes foram formadas novamente e os colaboradores tiveram do dia 25 de novembro ao dia 16 de novembro para se organizarem e unir forças para dobrar as doações.

Ao todo foram arrecadados 3.651 itens em diversas categorias: roupas e calçados de adultos, roupas e calçados infantis, brinquedos, utensílios domésticos, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e máscaras descartáveis.

Aa doações foram distribuídos para duas instituições: Lar dos Velhinhos Maria de Madalena e a Casa do Menino Jesus. A entrega das doações aconteceu nesta segunda-feira (20).

A representante do Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena, Micaela, agradeceu as doações: “Gostaria de agradecer a Finatec pelas doações, esse final de ano elas caíram muito em relação aos anos anteriores. Com isso, é de grande valia e vai ser muito bem utilizado.”

A coordenadora da Casa do Menino Jesus, Sávia Andrade, explicou como funciona a casa: “Nós acolhemos crianças com câncer de outros estados que vem fazer o tratamento aqui no DF e não tem onde ficar. Nós nos mantemos exclusivamente com as doações, então uma doação tão grande e abençoada como essa vai ajudar muito, ainda mais nesse ano em que as doações caíram tanto. Obrigada Finatec”.