Neoenergia vai realizar serviços na rede elétrica do DF

O fornecimento de energia será temporariamente suspenso para manter a segurança da população e dos profissionais envolvidos nas operações

Entre os dias 5 e 8 de abril, diversas regiões do Distrito Federal irão receber ações das equipes da neoenergia. Portanto, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso para manter a segurança da população e dos profissionais envolvidos nas operações.

Confira a lista de horários e locais dos atendimentos:

TERÇA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2022

SAMAMBAIA

Horário: 09h às 16h30

Local: QR 313, Conjuntos 02 à 04 e Conjuntos 10 ao 14, QR 315, Conjuntos 02, 03 e 13, QR 513, Conjunto 13.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

LAGO NORTE

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Núcleo Rural Boa Esperança II, Chácaras Recanto das Flores, Bela Vista, Liberdade II, Mico Estrela, Oliveira, Brasil, Alice, Bem te Vi, Cabral II, Cajueiro, Colibri, Cotia, Dalila, Das Palmas, De Cereais, Do Céu, Dos Ipês, Estrela de Davi, Flora, Garganta do Santo, Guimarães, Jatobá, Mangabeira, Portal do Sol, Cantinho da Paz, Santa Luzia, Santa Rita, Solar dos Freitas, Tambor, Três Lagos, João de Barro, Rosa do Deserto, Recanto dos Beija Flores, Goiás, Estância Dalva, Recanto das Andorinhas, Araras, Canto do Rouxinol, Sabiá, Recanto do Irapuru, Aldeota, 03, 03-A, 05, 06, 06-A, 06-B, 07, 08, 08-A, 10, 11, 17, 18, 21, 1100-A, 1100-B, 1100-C, 1130, 1130-A, 1250, 1390.

Serviço: Poda de árvores.

SOBRADINHO

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Condomínio Bela Vista Serrana, Módulo 02 à 10, MDB 1, Lote 1, MDM 4, Lote 28, MD 10, Lote 15.

Local: Condomínio Mansões Nova Colina, Conjuntos C e D.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

PARANOÁ

Horário: 08h30 às 14h00

Local: Colônia Agrícola Sussuarana, Chácaras Estrela Guia, Paraiso, Dois Irmãos, Esperança, Santo Antônio, Recanto Feliz, Gerivá, Santa Maria, Vitória I, Severino, Colinas, Santana, Meneses, Cosme e Damião, Nossa Senhora Aparecida, Sossego, Cezária, Das Gramas, Olho D’Água, Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, São José, São Pedro, Severino II, São Francisco, Santa Luzia, Recanto II, Cedro, 1-A, 02, 03, 05, 08-C, 14-B, 32, 05-A, 31 (Monte Reis), 42, 56-A (Cristal), 58.

Serviço: Substituir poste danificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

QUARTA-FEIRA, 06 DE ABRIL DE 2022

SAMAMBAIA

Horário: 08h às 15h30

Local: Núcleo Rural Buriti Tição, Chácaras Luziânia, 28, 28-A e Condomínio Residencial Buritis.

Serviço: Substituição de poste e manutenção na rede.

RIACHO FUNDO II

Horário: 08h30 às 16h30

Local: QN 08 E, Conjuntos 01 e 02, QN 08 F, Conjuntos 01 e 02, QN 10, Conjunto 10, QN 14-B, Conjunto 03, QN 14-F, Conjunto 07.

Local: QR 315, Conjuntos 02, 03 e 13.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

VICENTE PIRES

Horário: 09h às 12h

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires, Rua 05, Chácaras 100, 100-A, 102 e 118.

Serviço: Substituição de rede de Baixa Tensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PARANOÁ

Horário: 08h30 às 13h

Local: Núcleo Rural PAD/DF, MDG 09.

Serviço: Manutenção do poste.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Quebrada dos Neres, Chácaras Boa Esperança, Buritis, Chapadão, Madimara, Rafa, Dois Irmãos, Recanto do Mar, Manaus, 40, Lotes 38 à 40.

Local: Chácaras Morada Nova, 02 (Bom Jesus), 06, 18 (Terramon), 26 (Fazenda Santo Antônio), 34 (Café sem Troco), 37 (Quintas do Conde), 47, 51, Girassol, União, Naiara, Rancho Vó Tonha, Santana, Beira.

Serviço: Poda de árvores.

QUINTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2022

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 16h

Local: Chácaras São Cristóvão, Boa Esperança, Taquari, Malícia, Café sem Troco, Bela Vista, Condomínio Paraíso, Fazenda Santarém, Fazenda Santa Luzia, Gaúcho, Granja Suíno Mar, Chácara Recanto, Fazenda Boa Vista, Fazenda Pôr do Sol, Chácara Flor do Sol, Beto, De Deus, Dois Irmãos, Bom Jesus, Goiabeira, Oliveira, Recanto do Passaginha, Recanto do Buriti, Sítio Souza, 02 (Beira-Rio), 04 (Estrela), 05 (Sítio Cristo Rei), 13 (Cantinho), 14, 15, Boa Esperança, Floresta, São Sebastião.

Local: Núcleo Rural Cava de Baixo, Chácara São José, Fazenda Capim Jasmim, Chácara das Grotas, Porto Alegre, Recanto do Morcego, Sítio Universal, Morro Alto, Buarema,

Local: Núcleo Rural Cava de Cima, Módulo01, Chácaras 04, 01, Coqueirinho, Morro Velho, Bom Prazer.

Local: Núcleo Rural São Bartolomeu, Chácaras 11, Silva, Leão de Judá.

Local: Núcleo Rural Quebrada dos Neres, Fazenda Primavera, Chácaras 01 (Santa Rosa), 02 (Umbaúba), 03 (São José), 05 (São Rafael), 07 (Santa Luzia), 08, 09 (Santo Antônio), 09 (Vitória), 10 (Santa Verônica), Amor Eterno, Dois Irmãos, 03, Santa Luzia dos Milagres, Sítio Bom Jesus, 04 (São Raimundo), Progresso, Progresso II, Fazenda Encanto das Pedras, Primavera, São Mateus, Santa Izabel.

Serviço: Poda de árvores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ITAPOÃ

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Del Lago, Quadra 50, Conjuntos A ao D, Quadra 55, Quadra 61, Conjuntos A ao E, Quadra Poliesportiva e Área Especial, Quadra 318, Conjunto M.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

TAGUATINGA

Horário: 09h às 13h30

Local: QSC 19, Chácara 25, Conjuntos B ao D e Conjunto H, Chácara 26, Conjunto H.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

SAMAMBAIA

Horário: 09h30 às 13h

Local: Avenida Norte 1-A, QN 208, Conjuntos A ao G, Igreja Universal, Morauto Autopeças, Maracanã Lanches, QR 208, Conjunto 07, 07-A e Conjunto 18.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GAMA

Horário: 08h30 às 14h

Local: Setor Oeste, Área Especial 20/23, Entrequadra 23/27, Bloco A, Entrequadra 23/36, Blocos A e B, Entrequadra 29/33, Bloco B, Entrequadra 30/33, Bloco B, Quadra 23, Lotes 01 ao 08, 09, 10 ao 15, 17 ao 51, 53, 55 ao 58, 60, 61, 63, 65, 66, 68 ao 76, 78 ao 82, 84, 86, 88 ao 99, 100 ao 109, 110 ao 116, 118, Quadra 25, Lote 09, Quadra 26, Lotes 41, 43 ao 45, 47, 49 ao 53, 55, 57 ao 59, 61 ao 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77 ao 79, 81, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 113, 115, 117, Quadra 30, Lote 77, Quadra 33, Lotes 01 ao 22, 24 ao 41, 43 ao 62, 64 ao 71, 73, 74, 76 ao 81, 83 ao 107, 109 ao 118;

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PARANOÁ

Horário: 08h30 às 13h

Local: Núcleo Rural Jardim, Chácara São Sebastião, Lotes 32, 33, 40, Módulos 10, 12, 16, 19, 18, 20, 26, 31, 34, 35-36, 37-38-39 (Fazenda Água Verde), 39-A

Local: Núcleo Rural Jardim II, Chácara 33, Fazenda Mangabeira, Sussuarana, Fazenda Brejão

Local: Núcleo Rural PAD/DF, Fazenda Canadá, Lote 13-A, Módulo 11, Lote 05, Módulos 10, 26, 35/36, Fazenda Itapeti PivoI

Local: Núcleo Rural Rio Preto, Módulos 37 38 e 39

Serviço: Realinhamento de poste.

SEXTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2022

CRUZEIRO

Horário: 0h às 4h

Local: EQSW 301/302, Lote 02 (Aacademia Fitness).

Serviço: Manutenção de rotina.

PLANO PILOTO

Horário: 0h às 4h

Local: Memorial JK e Praça Buriti

Serviço: Manutenção de rotina.

TAGUATINGA

Horário: 08h às 13h30

Local: QI 03, Lotes 23 e 33.

Local: QI 04, Lotes 01, 06, 06/07, 09, 10, 12, 14/15, 16/18, 19/20, 22, 31, 33/34, 35/36, 36, 37/38.

Serviço: Apoio à poda executada pela NOVACAP.

TAGUATINGA

Horário: 08h30 às 13h

Local: CNJ 07, Bloco A

Local: QNJ 31, Lotes 01 ao 18.

Local: QNJ 33, Lotes 01 ao 07, 10, 12 ao 14, 16, 18, 20, 21

Local: QNJ 35, Lotes 01, 02, 04 ao 09, 11 ao 16, 18 ao 28, 30 ao 40

Local: QNJ 37, Lotes 01 ao 07, 12 ao 19, 21 ao 23, 25 ao 28, 31, 33 ao 35, 38, 40

Local: QNJ 39, Lotes 01, 03, 05, 06, 09 ao 14, 16, 17, 19, 20

Local: QNJ 41, Lotes 01 ao 05, 07 ao 11, 13 ao 18.

Local: QNJ 43, Lotes 01 ao 05, 07, 08, 12, 13, 15 ao 17, 19 ao 23, 26, 27, 30 ao 33, 35, 36

Serviço: Substituição de rede de Baixa Tensão convencional para isolada.

SAMAMBAIA

Horário: 08h30 às 13h30

Local: QR 510, Conjunto 12.

Local: QR 512, Conjuntos 10 ao 13.

Serviço: Substituição de rede de Baixa Tensão convencional para isolada.

PARANOÁ

Horário: 08h30 às 14h00

Local: Colônia Agrícola Buriti Vermelho, Chácaras 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 29, 40, 42, 43

Local: Colônia Agrícola Buriti Vermelho, Módulo 26 (Fazenda Santa Ana)

Local: Núcleo Rural PAD/DF, Módulo 09 e 24.

Serviço: Substituição de para raios danificado.

PLANALTINA

Horário: 08h30 às 16h

Local: DF 130, Chácaras São Francisco, Sossego, Mansões Cariru, Quintas do Ameal, Rancho Monte Alegre, São José, Fazenda Santo Antônio

Local: Quebrada dos Neres, Chácara 02

Local: Quebrada dos Guimarães, Chácaras 01, 03, 04, 5E, 07/08, 12, 14, 16/17, 21, 24, 34, 25, Área Especial 07 (Chácara Santa Penha), Área Especial 07 (Fazenda Grota Vermelha), 11, 14, 29, 33, 47, 48, 4D, 5E, 67, São Luiz, Terra Nostra, Bom Jesus, Botelho, Boa Fé, Coração do Agreste, Eterna, Laranjeira, Microcosmos, Gabriela, Germano, Labrys, Mangueira, Meu Pé de Serra, Moura, Rancho Alegre, Rancho Fundo, Santelmar, Santa Marta, Santa Rita, Taboca, Tia Rosa, Três Irmãos, Tupinambá, Santa Tereza, Barbosa, Da Jajá, 100, Casa Branca, Vale Verde, Khayre Maria, Santa Clara, Jardim dos Ipês, Arco Íris, Monte Azul, Aldeia do Tatu, Senhor do Bonfim, Ranchinho do Vale, Três Poderes, Riachão, Casa Branca, Bucar, Montanha Dourada, Haras Arrum, Renascer, Recanto Perdiz, Doce Recanto, Olhos D’Água, Bel Recanto, Nossa Senhora de Aparecida, Ceará, Nova Canaã

Serviço: Poda de árvores.

SOBRADINHO

Horário: 08h30 às 16h

Local: Área Rural 10, Conjuntos 02 e 13.

Local: Área Rural 13, Área Especial 01 e 03.

Local: Avenida Central, Conjuntos 04 e 06.

Local: QR 10, Conjunto 06.

Local: QR 13, Conjuntos 03, 05 e 07.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

LAGO NORTE

Horário: 08h30 às 15h

Local: Varjão do Torto, Quadra 06, Conjuntos D e I.

Local: Varjão do Torto, Quadra 04, Conjuntos A ao E.

Local: Varjão do Torto, Quadra 05, Conjuntos A, B, E, H.

Local: Varjão do Torto, Quadra 06, Conjuntos A, G, I.

Local: Varjão do Torto, Quadra 07, Conjuntos A e B.

Serviço: Instalação de transformador.

SÁBADO, 09 DE ABRIL DE 2022

ASA NORTE

Horário: 08h30 às 12h

Local: Comando da Aeronáutica – Anexo do Ministério da Aeronáutica

Serviço: Manutenção na subestação.

ASA SUL

Horário: 13h30 às 17h

Local: Praça Buriti, Ministério do Exército, Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, Palácio da Justiça.

Serviço: Manutenção na subestação.

DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022

Não haverá desligamentos neste dia.

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2022

ARNIQUEIRA

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Conjunto 06, Chácaras 13, 14, 15, 19, 131, 135, 136.

Local: Conjunto 04, Chácara 14, Conjunto 05, Chácaras 13 e 16.

Serviço: Obra de substituição de rede convencional para rede compacta protegida.

SANTA MARIA

Horário: 08h30 às 16h30

Local: QR 210, Conjuntos A ao K.

Local: QR 310, Conjunto B.

Serviço: Compactação da rede de Baixa Tensão.

SANTA MARIA

Horário: 08h30 às 16h30

Local: QR 309, Conjuntos A, B, G, M, N, P.

Serviço: Compactação da rede de Baixa Tensão.

GAMA

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácaras 04 e 10.

Local: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Conjunto C (Residencial Mansões Paraíso), D (Bosque Imperial), I (Residencial Paraíso).

Serviço: Remanejamento de rede.

*Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

*Em caso de falta de energia, a empresa orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, nos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.