Veja se seu cão ou gato foi selecionado para a 2ª campanha de castração

Resultados da seleção contemplam inscrições presenciais e online; cirurgias serão feitas até 13 de maio

Tutores que inscreveram seus animais de estimação para a 2ª Campanha de Castração de Cães e Gatos de 2022 já podem conferir o resultado da seleção realizada pelo Instituto Brasília Ambiental. As cirurgias serão feitas entre esta terça-feira (5) e 13 de maio.

Pessoas que fizeram a inscrição presencial poderão levar seus pets para o procedimento nas clínicas Coração Peludinho, no Gama, e Dr. Juzo, em Samambaia. Já os selecionados no cadastro online serão atendidos na Clínica Ped Adote, no Paranoá, e no Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia.

Para as cirurgias, é obrigatória apresentação de um documento de identificação com foto e comprovante de residência do Distrito Federal, em nome do tutor, no dia do atendimento. O não cumprimento dessas obrigações impedirá a realização do procedimento e a perda da vaga, ficando o tutor impedido de fazer novo cadastro por 12 meses.

Desempenho

Em 2021, o Brasília Ambiental promoveu cinco campanhas de castração, uma das quais direcionada exclusivamente para fêmeas de cães. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. Também em 2021, houve duas campanhas de vacinação e vermifugação que beneficiaram cerca de 2 mil animais.

Confira, abaixo, as listas:

– Cadastro presencial;

– Cadastro online;

– Inscrições indeferidas do cadastro presencial;

– Inscrições indeferidas do cadastro online.

Para demais esclarecimentos, o tutor interessado pode entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98553-2756 (apenas mensagens).

Com informações da Agência Brasília