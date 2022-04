GDF lança curso sobre implantação de agroindústria de ovos

A atividade é voltada para trabalhadores rurais e produtores que desejam investir ou consolidar um empreendimento

A Emater-DF lançou, nesta segunda-feira (04), o curso Como Implantar uma Agroindústria de Pequeno Porte de Ovos. As aulas são totalmente online e já está com as inscrições abertas.

A atividade é voltada para trabalhadores rurais e produtores que desejam investir ou consolidar um empreendimento com escala máxima de 3,6 mil ovos de galinha ou 18 mil ovos de codorna por dia. Ao todo, são 80 vagas.

As aulas serão por meio da plataforma Google Sala de Aula, ferramenta gratuita e fácil de usar. Os participantes poderão acessar o conteúdo — 16 horas no total — de qualquer computador, tablet ou celular conectado à internet nos horários que forem mais convenientes. O período do curso vai do dia 18 deste mês a 6 de maio.

A extensionista da Emater-DF Sônia Cascelli, uma das coordenadoras da atividade, explica que muitos produtores já trabalham com produção de ovos, mas ainda não estão formalizados. “Para ajudar com isso, vamos abordar legislação, boas práticas de fabricação e avaliação técnica e financeira, que é um dos pontos mais importantes do empreendimento”, ressalta Sônia.

Inscreva-se

As informações são da Agência Brasília