Natal Luz dos Correios encanta o centro de Brasília

Nesta quinta-feira (9), foi promovida uma ação inédita vinculada à campanha Papai Noel dos Correios: o Natal Luz. O espetáculo foi realizado para felicitar a sociedade, empregados e familiares no contexto das festas natalinas. O evento contou com a participação da Fanfara dos Dragões da Independência e do Coral de Alunos do Colégio Militar de Brasília.

Entre os presentes na solenidade estavam convidados, empregados e seus familiares, que assistiram a um show de luzes projetadas nas janelas do edifício-sede da estatal, localizado no centro de Brasília. Com a iluminação apagada, a fachada do prédio se tornou uma grande tela de 20 andares. O público se reuniu para comtemplar, do térreo, a dança das luzes de Natal e a apresentações musicais.

A celebração faz parte da campanha do Papai Noel dos Correios. O símbolo desta ação, organizada pela empresa há mais de 30 anos, também marcou presença: Papai Noel veio para fazer a alegria das crianças. Figura emblemática do Natal, o Bom Velhinho chegou, tirou fotos e anotou vários pedidos das crianças.

Além de lembrar à sociedade sobre a ação solidária Papai Noel dos Correios, que está em sua reta final, o evento significou um agradecimento da empresa aos seus empregados pelo empenho e dedicação demonstrados durante o ano de 2021.