CEAV Jr. tem condições especiais para os leitores do Jornal de Brasília

O CEAV Jr. está com matrículas abertas para o ano de 2022. Do Maternal I ao 5º ano do Ensino Fundamental, a escola oferece uma proposta pedagógica focada em metodologias ativas e ensino personalizado. As famílias podem também optar pelo Programa Integral Bilíngue que certifica em Cambridge, o certificado de proficiência em língua inglesa mais popular do mundo.

No CEAV Jr. a proposta pedagógica é guiada pelas metodologias ativas, que vem ganhando cada vez mais espaço na educação básica. Dessa forma, os alunos são protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem a partir de aulas que são estruturadas em ciclos de investigação. Neles, a aprendizagem parte de uma experiência concreta promovida pelo professor que elabora perguntas a serem respondidas pelas crianças com pesquisas, entrevistas, exploração de recursos digitais, experimentos científicos e até saídas de campo. O conhecimento adquirido ao longo do processo é documentado de maneira física ou digital, de forma que seja possível registrar, revisar e aprofundar os conceitos trabalhados.

A estrutura acolhedora e planejada para estimular o aprendizado vivencial permite que os alunos descubram novas maneiras de colocar o que aprenderam em prática. Seja no Makerspace, na cozinha experimental, no espaço de empreendedorismo, no jardim sensorial, na quadra poliesportiva ou nas salas de aula interativas, as crianças dispõem de ferramentas e equipamentos para potencializar o processo de desenvolvimento, mantendo-as conectadas com tudo o que há de mais inovador no mundo e no mercado.

Para complementar as aulas regulares, as famílias podem optar também pelo Programa Integral Bilíngue, que certifica em Cambridge. O Programa possui carga horária de 10 horas semanais e é ministrado por profissionais fluentes e com densa formação na língua inglesa. A partir da abordagem CLIL – Content and Language Integrated Learning (Aprendizagem Integrada de Conteúdos e de Língua) e da metodologia do PBL – Project Based Learning (Aprendizagem Baseada em projetos), os alunos têm acesso a uma experiência imersiva na qual aprendem não só a gramática da língua, mas também a utilizam como instrumento para o aprendizado de outras matérias como matemática, literatura e ciências.

No Programa Integral Bilíngue, além das 10 horas de inglês, é oferecido um projeto pedagógico que permite a formação completa da criança, de forma que elas desenvolvam novas habilidades e expandam seus conhecimentos. Dessa forma, após as aulas regulares, os alunos seguem para o almoço e para o momento de descanso e relaxamento, depois as atividades são divididas em: auxílio no dever de casa; iniciação à lógica de programação; oficinas culturais que envolvem noções de dança, música, teatro e artes plásticas e atividades físicas e esportivas, que além de noções de diferentes esportes como o atletismo, a ginástica e o badminton, os alunos optam pela prática de Judô e Balé para se aprofundar ao longo do ano.

O desenvolvimento integral trabalhado por meio das metodologias ativas e do protagonismo do aluno, tem permitido que há 35 anos o CEAV Jr. forme cidadãos global, com habilidades que os preparam para a vida. Assim, estimulamos o prazer pelo conhecimento, a resolução de problemas, a consciência social e sustentável, além de habilidades interpessoais e socioemocionais.

Unidades:

Jequitibá : Av. Jequitibá 485, Loja 1, CEP: 71929-540, Águas Claras – DF

: Av. Jequitibá 485, Loja 1, CEP: 71929-540, Águas Claras – DF Manacá : Rua Manacá, Lote 02, Bloco 03, CEP: 71907-270, Águas Claras – DF

: Rua Manacá, Lote 02, Bloco 03, CEP: 71907-270, Águas Claras – DF Taguatinga: QNA 14, Lotes 30/32/34, CEP: 72110-140, Taguatinga Norte – DF

