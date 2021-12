Pastor é encontrado morto na BR-020

Homem de 30 anos apresentava corte no pescoço quando foi encontrado. Irmão do pastor acredita tratar-se de latrocínio

Um homem de 30 anos foi encontrado morto no acostamento da BR-020, próximo à Embrapa, em Planaltina, na noite de quinta-feira (9).

A vítima foi encontrada dentro de um carro, entre os bancos da frente. O homem tinha um corte no pescoço. No interior do veículo, havia um estilete, garrafas d’água, dinheiro e uma máquina de cartão.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado, mas não conseguiu identificar o homem.

A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso e identificou o homem. Douglas Silva Braga era pastor e motorista de transporte alternativo, segundo a corporação. O irmão de Douglas acredita tratar-se de um latrocínio, hipótese ainda não confirmada pela polícia. A investigação prossegue.