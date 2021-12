Natal do Bem: TGS Solidário lança Pix do Noel para arrecadar doações

Voluntários podem escolher como fazer sua colaboração na Vitrine Solidária em imagens dos produtos expostas em painéis, por meio do Pix do Noel. Confira como ajudar

Natal, momento de solidariedade e muita esperança. Depois de tempos difíceis, onde a pandemia ampliou a desigualdade de forma mais acentuada no Brasil do que nos demais países no mundo – resultado de uma pesquisa feita pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV Social), com dados internacionais do Gallup World Poll, que mostra a percepção da população em relação às políticas públicas de saúde, educação e meio ambiente – algumas famílias, que já estavam em dificuldades, entraram em grande estado de alerta.

Dados coletados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde afirmam que, na pandemia, apenas 1 em cada 4 crianças da Atenção Básica obtém acesso a três refeições por dia. Um momento sensível e que exige atenção de todos nós. Por isso, o TGS Solidário convida o público a praticar o bem e levar um Natal mais alegre para as crianças acolhidas pela Casa Batuíra por meio de uma ação chamada Pix do Noel, instalada numa vitrine do Taguatinga Shopping.

Como vai funcionar o Pix do Noel?

A ação une o espírito de solidariedade natalino com uma solução criativa e tecnológica, numa estrutura que simula uma vitrine, com fotos dos produtos. O cliente só precisa escolher um produto com o valor desejado, abrir seu aplicativo do banco para ler o QR Code, conferir o valor e confirmar a transferência para a Casa da Criança Batuíra, que deve ser no valor mínimo de R$ 15,90.

“Muitas pessoas querem ajudar no final do ano, mas não sabem como doar. Essa experiência foi pensada com o objetivo de proporcionar um jeito fácil, criativo e interativo de praticar a solidariedade”, explica a gerente de marketing do Taguatinga Shopping, Maíra Garcia.

O Pix do Noel está localizado no 3º Piso, ao lado da Praça de Vidro. Voluntários podem participar da ação até o dia 24 de dezembro.

Manhã solidária

Para animar o Natal das crianças e adolescentes apoiados pela Casa da Criança Batuíra, o Taguatinga Shopping, por meio do TGS Solidário, e com o apoio da Bancorbrás, oferecerá um dia cheio de alegria com entrega de presentes, algodão doce, pipoca, brinquedos infláveis, presença de personagens e do Papai Noel e diversas atividades. Para participar, voluntários devem se inscrever pelo site https://tgssolidario.com.br/. Devido aos protocolos de segurança, as vagas são limitadas.

Sobre a Casa da Criança Batuíra – Cadastrado no TGS Solidário, o abrigo é uma Organização Não Governamental Beneficente, localizada na Ceilândia, que acolhe atualmente 49 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com atividades de reforço escolar, informática, acompanhamento alimentar e psicossocial, entre outros, obedecendo diretrizes de proteção, excepcionalidade, provisoriedade e transitoriedade.

Máquina dos sonhos e cupons em dobro

Neste ano, a Máquina dos Sonhos convida o público a semear o bem e a solidariedade. Em parceria com o TGS Solidário, o Taguatinga Shopping, ao final do Natal, destinará o valor retirado da máquina para as crianças e adolescentes da Casa da Criança Batuíra.

Durante todo o período de Natal, o shopping também receberá a doação de alimentos. Os clientes que doarem 2 kg de alimentos não perecíveis ganharão cupons em dobro na promoção Compre, Ganhe e Concorra que, até o dia 28 de dezembro, oferece um cupom a cada R$ 350 em compras para concorrer ao Fiat Pulse Audace, novo lançamento da Fiat.

O TGS Solidário

O TGS Solidário, plataforma de voluntariado e engajamento cívico do DF, lançada em 2019 pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Transforma Brasil, viu na pandemia sua rede de voluntários crescer, conectando pessoas de diversas áreas de atuação que queriam ajudar à projetos e iniciativas sociais que precisavam de apoio. Pelo menos 49 mil famílias da cidade convivem com a fome, e, em alguns lares, doações e auxílios se transformaram no único recurso.

A plataforma é hub de iniciativas adotadas pelo Taguatinga Shopping com o propósito de contribuir com o engajamento cívico da cidade, com o desenvolvimento social e a qualidade de vida nas comunidades. A plataforma faz o match da solidariedade que une quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, conectando projetos e voluntários para realizar boas ações.

Desde 2019, o TGS Solidário arrecadou mais de 58 toneladas de alimentos e mais de 4 mil itens como roupas, ração, higiene pessoal, limpeza, entre outros. O Taguatinga Shopping, por meio do TGS Solidário, impactou mais de 200 ONGs, 1.600 voluntários e beneficiou mais de 1,4 milhão de pessoas. O voluntariômetro, que contabiliza as horas voluntárias no site, passou de 10.650 horas em 2019 para 22.789 horas em 2020, um aumento de 114%.

Juntos transformamos vidas! Confira ações e outras informações do projeto em https://tgssolidario.com.br/

