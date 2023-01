Homem quebra porta de banco com tampa de bueiro e é preso

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o objetivo do homem era roubar os equipamentos da agência

Um homem foi preso após quebrar a porta de uma agência bancária com a tampa de um bueiro. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), em Ceilândia Sul.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o objetivo do homem era roubar os equipamentos da agência.

Ao chegar no local, o suspeito já não estava mais lá e a equipe iniciou as buscas. Ele foi encontrado na QNN 1/3 com equipamentos eletrônicos como mouse e um fone de ouvido.

Com isso, o homem foi levado de volta à agência, onde, por meio das imagens de segurança, pôde ser confirmada a autoria.

O suspeito foi preso e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia.