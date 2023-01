Tororó terá R$ 4,5 milhões para projetos ambientais e de infraestrutura

A Terracap abrirá no dia 31 deste mês, às 10h, licitação para contratação de serviços direcionados à região

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) vai contratar estudos e projetos de meio ambiente, urbanismo e infraestrutura, necessários ao licenciamento ambiental e implantação da infraestrutura básica do Centro Urbano do Tororó, na região administrativa do Jardim Botânico. Para tanto, será aberta concorrência de licitação. A área tem aproximadamente 785 hectares.

Conforme o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o certame está marcado para o dia 31, às 10h. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O valor estimado é de R$ 4,5 milhões.

A execução dos projetos é necessária porque o parcelamento do solo do Centro Urbano do Tororó contribuirá para o desenvolvimento de uma nova área completa, com oferta de moradia, emprego, serviços, comércio, lazer e qualidade de vida para a população.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital na seção Licitações Compras/Serviços do site da Terracap. Para acessar a lista de documentos referentes à Licitação Presencial nº 23/2022, basta clicar neste link.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no telefone (61) 3350-2222 ou pelo chat online, disponível no portal da agência. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília