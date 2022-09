Motorista perde o controle da direção e atinge poste de iluminação na BR-040

Na madrugada desta segunda-feira, 12, três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040, próximo ao viaduto na entrada de Santa Maria

Na madrugada desta segunda-feira, 12, três pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-040, próximo ao viaduto na entrada de Santa Maria. O motorista de um Fiat/Uno, perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de iluminação pública.

O motorista de 25 anos e outros dois ocupantes do carro estavam andando pela cena, quando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local. Eles foram atendidos no local e transportados para o Hospital Regional de Santa Maria.

Segundo informações dos bombeiros, o condutor apresentava escoriações pelo corpo e alterações nos sinais vitais. Os passageiros do carro apresentavam escoriações leves pelo corpo.

A empresa de energia foi acionada para desativar a energia dos cabos ligados ao poste, para que fosse providenciado a retirada do veículo.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).