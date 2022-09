JBr 50 Anos: Terceiro vídeo da série especial traz depoimento do célebre jornalista Eduardo Brito. Assista!

Dando continuidade a nossa série de vídeos comemorativos de 50 anos do Jornal de Brasília, temos o jornalista Eduardo Brito, formado em Direito e Ciências Políticas pela USP. Ele conta que a sua paixão sempre teve nome e sobrenome: estar envolvido no meio jornalístico, principalmente um que tivesse compromisso não somente com a informação, mas também com a qualidade. O que ocasionalmente acabou encontrando no JBr quando ele veio morar em Brasília.

Enquanto esteve no JBr, Eduardo Brito teve a oportunidade de presenciar fatos que marcaram a história política brasileira e internacional, como foi o caso de Watergate e da posse do presidente Figueiredo. Tendo o Jornal de Brasília noticiado este último em primeira mão com exclusividade.

Confira o relato completo no vídeo a seguir:

Para você que perdeu os vídeos iniciais da nossa série (ou para quem deseja revê-los), basta acessar o nosso canal no Youtube e ficar por dentro, pois, está só começando.