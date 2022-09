Na Hora Riacho Fundo I reabre para funcionamento nesta segunda-feira (12)

A revitalização do espaço contemplou a otimização dos espaços para aperfeiçoamento do layout; com substituição de todo o mobiliário

A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio do ‘Na Hora’ reabrirá a Unidade do Riacho Fundo I nesta segunda-feira (12). Localizada no Shopping Riacho Mall, no endereço: Condomínio da Qe 12, Área Especial I – Riacho Fundo, a unidade passou por revitalização para trazer melhorias para a população.

Para o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana o Na Hora disponibiliza serviços essenciais à população, em locais estratégicos e de grande circulação. “O objetivo de mais esta entrega é proporcionar instalações físicas adequadas à população do Riacho Fundo I com a regularização de documentos, inserção social e resgate de cidadania.”

A revitalização do espaço contemplou a otimização dos espaços para aperfeiçoamento do layout; com substituição de todo o mobiliário e divisórias visando atender à NR 17 (Ergonomia), possibilitando a redução do risco ergonômico e de doenças ocupacionais graves; adequação de toda rede elétrica e substituição da rede lógica, no qual o tipo de cabo será utilizado para suprir as necessidades de velocidade de tráfego, qualidade e quantidade de informações que circularão pela rede de cabeamento estruturado. Além da substituição de todo forro de gesso e das luminárias; substituição de todo parque tecnológico, com equipamentos mais modernos e céleres; e instalação de piso elevado na sala de informática e de câmeras segurança.

Os servidores e colaboradores também poderão contar com uma copa novinha, com substituição de pia e do revestimento das paredes e piso; instalação de armário de pia na copa. Uma nova sala técnica para acomodar o nobreak; instalação de películas de proteção UV para proteção da luz solar em todos os vidros que possui entrada de luz solar; recuperação e limpeza química em pilares e paredes que possuem pastilhas cerâmicas. Por fim, haverá a criação da Sala de Descompressão com ambiente adequado para pausas dos servidores e colaboradores da Unidade, em atendimento à implementação da Política de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito do Na Hora.