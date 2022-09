GDF abre vagas para o projeto ‘Mulheres Vencedoras’

São 360 oportunidades para mulheres em Taguatinga, e as inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria de Trabalho até domingo (18)

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Trabalho do DF, abriu Chamamento Público para preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional do projeto ‘Mulheres Vencedoras – Taguatinga’.

São 360 oportunidades para mulheres em Taguatinga. As interessadas podem se inscrever pelo site da Secretaria de Trabalho de hoje até domingo (18). Confira a disposição das vagas:

Para participar, é necessário ser maior de 16 anos – em caso de menor de idade é obrigatório ter autorização dos pais ou responsáveis -, estar em situação de vulnerabilidade econômica e social e/ou em situação de desemprego, que necessitem de desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação das candidatas para o início das atividades serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 20 de setembro. O início das atividades está previsto para o dia 26 deste mês.