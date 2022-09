PCDF prende um dos envolvidos na morte de empresário no Grande Colorado

De acordo coma PCDF o proprietário do Silvio’s Bar e Restaurante foi vítima de um latrocínio, o crime de roubo seguido de morte.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do DF (PCDF) prendeu um dos envolvidos na morte do empresário Silvio Ronaldo, de 57 anos, neste domingo (11). Os outros três envolvidos foram identificados mas seguem foragidos. Segundo as investigações, Silvio foi vítima de um latrocínio caracterizado por roubo seguido de morte.

O empresário era dono do Silvio’s Bar e Restaurante, na 114 Norte e foi alvejado no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 7h30, no condomínio Colorado Ville, local em que morava. De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria invadido a casa da vítima, com a finalidade de roubar valores em espécie ali existentes. “Durante o roubo, desferiram vários disparos de arma de fogo contra o rosto da vítima”, afirma o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), Laércio Carvalho.

De acordo com a PCDF o envolvido preso possui vasta ficha criminal. Foto: Divulgação PCDF

Um Peugeot de cor preta, foi o veículo utilizado pelos criminosos para fugir após o crime. Segundo o delegado responsável pelas investigações, eles levaram certa quantia em dinheiro roubado da vítima. O veículo foi flagrado por imagens de câmeras de segurança ao chegar no local do crime.

Veículo utilizado pelos criminosos para fugir foi flagrado por câmeras de segurança no local. Foto: Reprodução

“O indivíduo preso, assim como o resto do bando, possui vastíssima ficha criminal, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza”, destaca o delegado.

O crime

Proprietário do Silvio’s Bar e Restaurante, na 114 Norte, a vítima foi alvejada quando saia para caminhar na manhã do dia 30 de agosto. De acordo com testemunhas, após ser alvejado o empresário subiu as escadas do prédio e se trancou dentro do apartamento. As investigações apontam que os criminosos estudaram a rotina da vítima antes de cometer o crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vizinhos da vítima relataram que o empresário emprestava dinheiro a juros. Testemunhas contaram ainda que após o crime, um bolo de dinheiro foi jogado no chão bem em frente a casa de Silvio.

No local, foram encontrados um carregador de pistola, e duas cartelas de munição 380, uma fechada e outra contendo duas munições. Um total de R$ 2.185 em espécie foram encontrados pelos agentes no bolso da calça de Silvio. O valor encontrado em frente ao apartamento do empresário foi calculado em R$ 1 mil, ao lado do dinheiro estava uma carteira com documentos e o celular da vítima.