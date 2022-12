Motorista morre após colidir carro em traseira de caminhão na Epia Norte

Na manhã desta sexta-feira, 23, o CBMDF, atendeu a uma ocorrência, com três viaturas, referente a uma colisão entre um carro e um caminhão

Na manhã desta sexta-feira, 23, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência, com três viaturas, referente a uma colisão entre um carro e um caminhão. O motorista do veículo de passeio, ainda não identificado, morreu no local.

O acidente ocorreu na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), sentido Plano Piloto, próximo à Água Mineral.

Ao chegar no local, os bombeiros encontraram uma colisão entre um Chevrolet Prisma e um caminhão Mercedes.

Segundo a corporação, o veículo de maior porte, carregado de grama, estava parado no acostamento. O carro entrou mais da metade debaixo do caminhão. O condutor do Prisma ficou preso às ferragens.

Devido à colisão, a via ficou apenas duas faixas liberadas, causando congestionamento no local.