Caesb reelege Diretoria Colegiada para novo mandato

Decisão do Conselho de Administração da empresa segue orientação do governador Ibaneis Rocha para recondução dos cargos

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que o Conselho de Administração da empresa elegeu a Diretoria Colegiada para um novo mandato de dois anos, após a indicação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, para recondução dos cargos.

O atual presidente, Pedro Cardoso, e os diretores de Operação e Manutenção, Carlos Eduardo Pereira, de Suporte ao Negócio, Roberta Zanatta, de Engenharia, Virgílio Peres, Financeiro e Comercial, Sérgio Lemos, de Regulação e Meio Ambiente, Haroldo Toti, e Jurídico, Luiz Gustavo Muglia, continuarão na gestão da companhia.

Segundo o presidente, nos próximos cinco anos, a Caesb planeja investir R$ 2,83 bilhões que serão direcionados para a execução de projetos de expansão dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tais como a ampliação do sistema Brazlândia; implantação de adutora e elevatória do Sistema Corumbá para o Sistema Paranoá Sul; ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto Melchior, Sul, Planaltina, entre outros. “O trabalho de qualidade, compromisso e transparência, aliado à toda a família Caesb que nos acolheu, fazem dessa uma empresa de excelência”, exalta Pedro Cardoso.

Com informações da Agência Brasília