Após ceia, tem festa

“Vamos entregar uma festa que resume bem o que foi nosso ano de 2022. Reunimos os DJ’s que mais o público gosta, juntamente com nosso diferencial que é nosso Open Bar! Conto com a presença de todos para fecharmos esse ano que foi incrível com chave de ouro!”, convida Lucas Sousa Nery, produtor da maior boate 100% open do Centro-Oeste, Pulsar, localizada no SAAN.

Que o Natal é uma data para ser comemorada em família todo mundo sabe, mas há quem goste de dividir essa data e, após a ceia, aproveitar uma boa festa com os amigos. É pensando nesse público que, no dia 24 para o dia 25, várias casas de eventos realizarão festas para celebrar a data. “Vai ser um evento de médio porte, com expectativa de público de 500 pessoas”, compartilha Lucas. O produtor conta que, em Brasília, é a primeira vez que realizam eventos desse tipo, pois a casa foi inaugurada em Abril deste ano. “Porém já realizamos na matriz em Goiânia, e foi muito bom, batemos a capacidade máxima da casa que foi de 600 pessoas”, relembra. Essa, de acordo com ele, será a última festa de 2022, “iremos entrar de recesso e voltaremos somente em Janeiro”, pontua.

Assim como a Pulsar, outros locais também irão promover grandes eventos para os festeiros do natal. É o caso do Outro Calaf, que receberá o tradicional Samba Urgente. “Você é daquelas que quando acaba a ceia de Natal, fica querendo ir pra farra curtir um samba? A pança cheia, a animação lá em cima, mas sua família tá indo dormir e seu tio falando que a Terra é plana? Hey amada! O Samba urgente chegou para bagunçar o seu natal”, convidam os produtores do evento. A partir das 23:59 o Samba Urgente vem para mais um ano com aquela tradição pouquíssimo familiar de virar a madrugada do Natal com muito samba, amigos e cerveja.

Comandando a festa, o SU, a mesma roda de samba que está colocando mais de 6 mil pessoas no meio da rua em Brasília para sambar até de manhã, funcionará em um esquema diferente. Será uma roda de samba no meio do povo, lá dentro do Outro Calaf, para apenas 1 mil pessoas. “Samba e pagode comendo até o Sol raiar naquele clima de amor e respeito que você já conhece do SU!”, garantem. Será o rolê ideal para quem enche o barriga na ceia e fica doido para tomar uma cerveja com os amigos depois, que todo Natal, quando a madrugada chega e a sua família vai dormir, fica imaginando como seria legal encontrar os amigos e continuar no clima festeiro. “Vai ser lindo demais. Só falta você para compor o coral mais sagrado e profano de Brasília!”.

Haverá comemoração também no Victoria Haus. Sábado, após a ceia, tem festa garoto noel, a partir das 1h. A Casa vai abrir nos 3 dias do fim de semana de Natal: Sexta 23/12 23h, sábado 24/12 após 1h da manhã e domingo 25/12 às 16h com uma super day party.

Além destes, haverá festa também no Birosca, com o Samba do Buraco do Tatu, às 17h do dia 25. “Depois de almoçar as delícias que sobraram da ceia, nos encontramos aqui para o samba mais animado da cidade! Nesta edição, começamos um pouco mais tarde e encerramos 00h!”, informaram através das redes sociais.

No domingo haverá ainda atrações para curtir com a família. Também a partir das 17h a Torre de TV promoverá peças decorativas, canhões de laser, projeções na fonte luminosa, feira de Natal e apresentações musicais da banda Jingle Jazz. “Poder oferecer, mais uma vez, uma atração natalina, de lazer e entretenimento é motivo de orgulho para nós”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O Natal da Torre contará com a apresentação de artistas circenses, atores, bailarinos, além da presença do Papai Noel e da participação virtual do poeta Bráulio Bessa. Nos dias 24 e 31, não haverá exibições.